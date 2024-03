Mariano Cúneo Libarona salió a bancar a Ariel Lijo tras las críticas de Victoria Villarruel

El ministro de Justicia sacó a relucir en plenitud su conocido talento de defensor en beneficio del juez federal candidateado a tribunal cimero: "Tiene características importantes que la gente no conoce y critican sin conocer", dijo, y pasó a enumerar: "Todos sus pares lo estiman y lo respetan; todos sus secretarios lo admiran, ha hecho escuela con numerosos secretarios que tuvo que hoy se desempeñan en otros cargos en base a la formación que les dio el doctor Lijo ; y todos sus empleados lo admiran y lo quieren".

Pero los empalagosos elogios no frenaron ahí. Cúneo Libarona sumó que la gente como él, "que recorrimos bastante los tribunales", piensan que Lijo "es una persona con sentido común, equilibrio y sensatez -requisito fundamental para ser miembro de un tribunal de semejante envergadura-". Además, el ministro destacó que el juez federal "sabe derecho, ha estudiado muchísimo y en más de una discusión de derecho me ha sorprendido" y que, en ese sentido, "sus fallos son de los mejores que yo he leído en el fuero".