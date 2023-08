Omar Perotti ya definió, votará a Javier Milei si Massa no llega al ballotage.

El gobernador de Santa Fe , Omar Perotti , reveló este jueves que, en caso de darse un ballotage entre Javier Milei y Patricia Bullrich , votará por el economista libertario. El mandatario señaló que votó por Sergio Massa en las PASO y volverá a hacerlo el 22 de octubre, pero ya tiene decidida su elección si el postulante oficialista no llega al mano a mano en noviembre. "Lo de Bullrich ya lo vimos (con Mauricio Macri ), no quisiera esa etapa otra vez", resumió el jefe de la Casa Gris.

Perotti habló este jueves en Radio Boing de Rosario. Cuando le preguntaron sobre el eventual escenario Milei - Bullrich, no dudó y avisó que piensa votar al líder de La Libertad Avanza. "Las expectativas que se habían generado con Macri no fueron buenas, ¿por qué no dar la alternativa a que alguien plantee las cosas de manera diferente?", argumentó el rafaelino.