“Más de lo que el kirchnerismo perjudicó a la provincia (Milei) no lo va a poder hacer. Prefiero que gane Patricia Bullrich , pero si Bullrich no entrara al ballotage siempre entiendo que la peor alternativa para Santa Fe es un gobierno nacional que ha saqueado la provincia. El kirchnerismo es lo peor que nos puede pasar”, afirmó el radical.

A la definición le siguió la repregunta de la periodista de Canal 3 de Rosario Almudena Munera Muñoz , quien intentó confirmar si votaría al líder de La Libertad Avanza en un ballotage contra el ministro de Economía. Pullaro no dudó: “Absolutamente”.

El diputado radical Julián Galdeano , hombre clave en el armado de campaña y en la candidatura de Carolina Losada , perteneciente a un sector de la UCR que jugó a nivel nacional por la candidatura de Bullrich, aseguró que “es preferible no anticiparse ni hacer futurología en medio de un proceso electoral”.

“Creo que vamos a llegar al ballotage, que Bullrich va a llegar al ballotage. Resta un proceso. Hay que conocer ideas, nombres propios. Es apresurado decir me gusta más éste o aquel. De acá a ese momento se verá”, moderó el legislador.

“Entiendo que muchos que votan a Milei nos votan a nosotros en la provincial. Pero no es necesario hacer un gesto. Son dos elecciones diferentes. Considero apresurado (la definición de Pullaro). Lo ideal es dejar pasar esa pregunta”, cerró.

“Si me dan a elegir entre nicho o tierra… bueno, serán mis familiares los que elijan cuando me muera”, comparó con humor sobre las opciones a elegir en una segunda vuelta en caso de que no llegue la candidata de JxC.

El presidente del PRO santafesino, Cristian Cunha, le restó vuelo a la definición del candidato a gobernador.

“Entiendo que lo que él plantea es que entre kirchnerismo u otra cosa nunca va a elegir kirchnerismo. Si a mí me preguntás entre Massa o Milei, digo lo mismo. ¿Cómo vas a querer a alguien que te deja un 200 por ciento de inflación? Igual el escenario más factible no es ése. El ballotage será con Patricia y Milei o Patricia y Massa. Patricia es la única de los tres que tiene experiencia de gobierno, poder de negociación y fortaleza”, aseguró.

“No le dimos importancia a la declaración. Sabemos lo que piensa Maxi. Ni siquiera lo tengo que aclarar con él. El martes compartió toda la agenda con Patricia. La lectura es simple. Un radical no va a votar al kirchnerismo. Ayer (por el miércoles) lo hablaba con (el senador y máxima autoridad de la UCR santafesina, Felipe) Michlig y me decía ‘jamás voy a votar a Massa ni que fuera candidato único’. ¿Por qué un radical lo votaría?”, planteó.

José Nuñez, diputado nacional, aliado de Bullrich y candidato a la reelección, fue directo: “Son definiciones personales. Yo no veo ninguna posibilidad de que el ballotage no sea entre Patricia y otro”.

Por parte del Partido Socialista, socio de Pullaro en Unidos, no hubo comentarios ni opiniones ante las consultas de Letra P. La posición en el partido de la rosa no es de los más cómoda: en las últimas horas el partido que preside la santafesina Mónica Fein repudió con un comunicado las declaraciones de Milei en un medio colombiano, donde dijo: “¿Qué es en el fondo un socialista? Es una basura, es excremento humano", declaraciones que el presidente de ese país, Gustavo Petro, citó en un tuit con la frase: "Esto decía Hitler".