Biocombustibles: las pymes negocian con el PRO para cambiar el proyecto de Patricia Bullrich

El proyecto para reformar la ley de biocombustibles comenzó a tratarse en Diputados y el debate quedó empantanado, porque las Pymes de biodiesel exigieron modificaciones para evitar cerrar. Las cámaras negocian modificaciones con el PRO para que el texto vuelva al Senado , donde fue presentado por Patricia Bullrich .

“Represento a la totalidad de las empresas que hacen biodiesel en Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis. Proveen el 65% del corte obligatorio. Con esta ley, todas cierran”, se presentó Federico Martelli , presidente de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), durante su participación en un plenario informativo de comisiones en Diputados.

El proyecto amplía y extiende los cortes obligatorios para el biodiesel y el bioetanol. El plan del Gobierno es que sea aprobado el miércoles 18 de noviembre, cuando abrirá el recinto de la cámara baja para tratar el Presupuesto 2027 . Pero el reclamo de la Cepreb logró también el interés de otros habituales aliados del Gobierno, como el MID y la dupla de San Luis.

La negociación es hacerle modificaciones para que retorne al Senado, donde las pymes lograron suavizar la versión final pero no pudieron garantizar un cupo de corte, como tienen con la ley actual.

Como explicó Letra P , aun con los cambios realizados poco antes de la votación del Senado, la iniciativa resulta letal para las pymes de biodiesel, porque las obliga a competir con las grandes aceiteras. La reforma aumenta el plazo del corte de biodiesel, que vence en 2031 y se extiende hasta 2036. El conflicto se suscita porque le quita participación a las empresas no integradas, que son las pymes, que hasta ahora tenía la totalidad del mercado interno, que es del 7,5%.

CONGRESO | SENADO El Gobierno logró aprobar en el Senado la reforma de la ley de biocombustibles que reduce la participación de las pymes de biodiésel Bajará el cupo al 4% en 2036 Falta Diputados https://t.co/aXDGJg4Tg8 @mauriCanta pic.twitter.com/jfHgIbDlP4

El proyecto sube el corte total 10% de biodiesel, pero reduce en forma progresiva la participación de las Pymes. Cae a 6,5% en 2028, 5,5% en 2029, 5% en 2030 y 4% en 2031. De esta manera, obliga a una competencia entre los grandes jugadores y la industria pequeña.

“El problema es que surgieron muchas barreras arancelarias en todo el mundo. CIARA (La Cámara de Industrias Aceiteras) tiene que entrar en el mercado interno para suplir esa pérdida y lo hace cortándole la cabeza a las pymes”, protestó Martelli.

El dirigente recordó que existen proyectos de ley de diputados para aumentar el corte por encima del 10% que solucionaría el problema. “Esta no es una ley de libre comercio. En 2035, a las pymes de biodiesel no les dejan ningún punto, pero tampoco dejan entrar a las petroleras”, se molestó el titular de Cepreb.

Axel Boerr, presidente de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (CAPBA), también fue crítico. “Este proyecto sube el corte del biodiésel al 10%, pero no asigna por competencia porque para eso hacen falta dos cosas, una oferta que supere a la demanda y libre competencia que no es lo mismo que libre contratación”.

Presión por la ley

Las empresas de bioetanol son las más beneficiadas. Son las que producen combustible para mezclar con la nafta y con el proyecto aprobado subirán el cupo de corte. Es de 12% y pasará el año próximo a 15%, dividido en partes iguales para maíz y caña de azúcar.

Con estos cambios, el proyecto tiene el aval de las provincias productoras, como Córdoba, Salta y Tucumán. “¿Por qué divide y no permite que se compre sólo de maíz que es más barato? Para defender a las Pymes del sector. Lo mismo pedimos nosotros”, planteó Martelli.

Tuvo el apoyo del diputado Eduardo Falcone, del MID. “Deberíamos trabajar para solucionar este tema", dijo. La mayoría de los invitados pidieron la rápida sanción. Jorge Luis Feijoo, presidente del Centro Azucarero Argentino (CAA), destacó que "el bioetanol es decisivo para el sector azucarero”.

Córdoba es la provincia más interesada en la ley. “Frente a la crisis petrolera mundial, la ley implicaría un gran salto productivo en términos de inversión y generación de divisas. Cada punto del porcentaje de biodiesel y etanol que logremos aumentar en las mezclas de naftas y gasoil significa la apertura de una nueva planta de bioetanol”, celebró Carlos Gutiérrez, de Provincias Unidas.