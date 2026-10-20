Sin aval de la Casa Rosada, el bloque de La Libertad Avanza acordó con los aliados una ley de discapacidad

El bloque de Diputados de La Libertad Avanza acordó con sus aliados un proyecto definitivo sobre discapacidad para aprobar en la sesión de este miércoles. Da por concluida la emergencia, que la oposición pide prorrogar por un año, pero sostiene la mayoría de los beneficios contemplados en ella. Los referentes del oficialismo buscaban un aval de la Casa Rosada para la redacción.

Esta última negociación era la más complicada, porque el ministro de Economía, Toto Caputo , exige garantías de no tener que aumentar el presupuesto. Es por eso que, al cierre de esta nota, las diputadas libertarias Gisele Castelnuovo y Laura Rodríguez Machado negociaban el texto final con funcionarios del Gobierno.

El enlace sería la secretaria legal y técnica, María Ibarzabal Murphy , cercana a Santiago Caputo . En la reunión que hubo en la cámara baja estuvieron aliados como Gisela Scaglia (Provincias Unidas), quien este miércoles reunirá a su bloque para alcanzar un consenso. También participó Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), quien se mantuvo en contacto con las organizaciones de discapacidad para recibir sus demandas. Gladys Medina (Independencia, de Tucumán), José Garrido (Santa Cruz), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) y Oscar Zago (MID) fueron otros invitados.

El oficialismo de la cámara baja desafió a la Casa Rosada hace un mes, cuando firmó un dictamen sobre discapacidad con un contenido que no es muy diferente a la ley de emergencia que el año pasado impuso la oposición. La propuesta oficial sí difiere mucho del proyecto enviado por Javier Milei al Senado en abril y replicado en un capítulo del Presupuesto 2027, que aún está en tratamiento.

El despacho de LLA fue una respuesta a Unión por la Patria, que logró aliados para emplazar a las comisiones y debatir la prórroga de la emergencia. El peronismo se quedó con el dictamen de minoría, que solo se tratará este miércoles si el Gobierno no consigue los apoyos necesarios para el suyo.

Si ningún sector reúne mayoría, la sesión podría perder cuórum. Es una alternativa que evalúan en el peronismo, donde no cuentan a más de 125 votos posibles para la emergencia.

El acuerdo final

El texto que el oficialismo pondrá en votación toma las propuestas de Ahuad para darle garantía a las organizaciones de discapacidad, que presionaron con insistencia. Se sostiene el sistema de prestaciones que rige hace tres décadas, con la universalidad de las terapias y la indexación que rige desde que se aplicó la emergencia. Es uno de los derechos que Milei quiere eliminar en el presupuesto.

En cuanto a las pensiones, se mantiene la posibilidad de sostenerlas a quienes tienen hasta dos ingresos mínimos. Seguirán siendo del 70% de la jubilación mínima. Hay dos cambios centrales que pidió la oposición. Uno es que la cobertura de Salud para personas sin obra social (Incluir salud) se garantice a todas las personas con discapacidad.

El texto original era laxo y permitía excluir a quienes tengan la denominación anterior, que son pensiones por invalidez. También hay dudas sobre los repartos que puso el Gobierno para dar pensiones. Requerirán un estudio socio ambiental y no serían compatibles con planes sociales o tener más de una vivienda. Esto último sería eliminado del texto.

Alejandro Vilches, secretario de Discapacidad. Defenderá al Gobierno en Diputados.

Otro pedido del PRO es que la compensación que la emergencia le asigna a los prestadores se pague. Para eso, habría un cronograma de pagos. En su última visita a Diputados, el exsecretario de Discapacidad, Alejandro Vilches, reconoció que Toto Caputo no quería pagarla. También es un punto de conflicto es el presupuesto. Los aliados pedirán números y lo sumarán a la ley de leyes, que se dictaminará la semana próxima.

Los otros temas

La sesión del miércoles comenzará a las 12 con el debate del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que tiene como último agregado a la versión aprobada en el Senado la reincorporación de la ley de tierras de 2011, que había sido derogada en el DNU 70/23.

El debate de la cámara alta dejó sólo tres capítulos de la versión original: restricciones a las expropiaciones (deben ser a valor real y con lucro cesante), juicios sumarísimos por desalojos y modernización del Registro de la Propiedad.

La conformación de una mayoría no presenta dificultades para LLA. Para todos los temas tendrá una base de propios y aliados cercana a 120 (UCR, PRO, MID y partidos provinciales afines), nueve menos que el cuórum.

En el resguardo de la propiedad privada podría sumar el respaldo de los nueve votos de Argentina Federal (AF), que integran diputados de Salta y Misiones; Tucumán (tres), la dupla santafesina (Gisela Scaglia y José Núñez) y una parte de los cordobeses.

El temario de la sesión continúa con el proyecto sobre trazabilidad de alto riesgo. La libertaria Silvana Giudici tiene consenso para aprobarlo casi por unanimidad. Se trata de un control de la ruta de sustancias como el fentanilo, el opioide que provocó muertes en el país el año pasado porque se consumieron dosis contaminadas.

¿Sesión caída?

El debate sobre endeudamiento familiar también está abierto y en ese momento la sesión podría caerse. Salta y Misiones volvieron a marcar la cancha, con un dictamen más ambicioso que el del peronismo que firmó con Provincias Unidas. Las principales diferencias son sobre plazos y los sujetos alcanzados por el plan de refinanciación.

Los sectores más opositores de PU evalúan buscar un acuerdo con AF para dejar en minoría al Gobierno. Propuso en su dictamen educación financiera en los colegios y un proceso de consentimiento digital e informado, para que los deudores tengan información fidedigna. En el oficialismo creen que la sesión se caerá en ese momento. Sería de madrugada. Muy tarde.