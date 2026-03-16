Manuel Tagle defiende a Javier Milei frente al malestar industrial y pide aceptar los costos de la apertura

La visita de Javier Milei a Córdoba volvió a mostrar uno de los vínculos políticos más sólidos del Presidente en el mapa argentino: su relación con el empresariado liberal y presidente de la Bolsa de Comercio , Manuel Tagle , quien en otra semana difícil para el gobierno , por la causa Libra y el Adornigate, brindó su apoyo a La Libertad Avanza .

El mandatario desembarcó en la provincia tras su gira internacional para disertar ante empresarios locales, en un evento que marcó la apertura de actividades de la institución. La actividad reunió a referentes del sector productivo, dirigentes institucionales y funcionarios nacionales, en un contexto económico que combina señales de estabilización macroeconómica con tensiones crecientes en la estructura productiva.

El anfitrión fue Tagle, un empresario históricamente identificado con el pensamiento liberal que en los últimos meses reforzó su apuesta por el nuevo escenario económico. Su grupo empresarial, con fuerte presencia en el negocio automotor, avanza además en una nueva estrategia comercial: la incorporación de marcas chinas y el desarrollo de un polo automotor en Córdoba, un movimiento alineado con la apertura comercial que impulsa la Casa Rosada.

Ese contexto explica, en parte, el entusiasmo con el que Tagle recibió al Presidente. Incluso, polemizó con los sectores de la industria que exigen resultados. "El sector industrial también tiene que comprender que el país tiene que ser un todo y no solamente un sector", dijo a Letra P .

En la previa del encuentro, el dirigente defendió el rumbo económico del Gobierno y relativizó las críticas que llegan desde sectores industriales que denuncian cierres de empresas o pérdida de competitividad frente a la importación.

Para Tagle, la transición hacia una economía más abierta implica costos inevitables, pero forma parte de un proceso necesario para transformar la estructura productiva.

“Estos procesos de estabilización son duros”, sostuvo, y agregó que la Argentina debe avanzar hacia una economía con precios competitivos a nivel internacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2033576672276914556&partner=&hide_thread=false El presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, Manuel Tagle, empezó el discurso de apertura destacando logros de la gestión libertaria



“Milei logró un hecho inédito en 80 años: logró el superávit fiscal” pic.twitter.com/loTBNbONAk — LETRA P (@Letra_P) March 16, 2026

En esa línea, cuestionó los pedidos de mayor protección para algunos sectores industriales. “¿Cómo vamos a decirle a los consumidores que vamos a subir aranceles para defender industrias y que ellos paguen esa suba?”, planteó. Según su mirada, la sociedad ya no está dispuesta a sostener esquemas de protección que encarezcan los precios.

El dirigente también defendió el impacto de la apertura en el sector automotor, donde el ingreso de vehículos chinos empieza a presionar a la baja los precios del mercado. Aunque reconoció que ese proceso también tiene costos: los márgenes de rentabilidad del negocio se reducen.

“La venta no cae, sigue bastante bien, pero nuestros márgenes están más comprimidos. Así tiene que ser la economía: no puede ser un sistema donde se gane la plata fácil”, resumió.

Un auditorio expectante en la Bolsa de Córdoba

Si la previa tuvo tono de respaldo, el clima dentro del auditorio fue distinto. La sala estaba colmada de empresarios, pero lejos de la euforia que caracterizó otras visitas presidenciales. La sensación dominante era de expectativa.

Muchos asistentes aguardaban señales concretas para el sistema productivo: alguna referencia a la reforma laboral, incentivos a la inversión o medidas para los sectores industriales más golpeados por la apertura económica.

El discurso, en cambio, tomó otro camino.

milei bolsa de comercio marzo 2026 Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Córdoba

El Presidente ofreció una exposición conceptual sobre su programa económico, con referencias a indicadores de la economía y una defensa doctrinaria del rumbo libertario. Algunos empresarios resumían la sensación en voz baja: había sido “una clase de economía”.

“Ni siquiera habló de la reforma laboral”, comentaba uno de los asistentes al salir del auditorio. Otro empresario desarrollista resumía una preocupación que empieza a repetirse en el ecosistema productivo cordobés: “Es verdad que la economía crece en 11 de los 15 indicadores, pero justo los cuatro que no crecen son los que más trabajo generan”.

Manuel Tagle, dispuesto a todo

En ese contexto, la figura de Tagle aparece como uno de los aliados más firmes del Presidente en el empresariado cordobés. La Bolsa de Comercio, históricamente vinculada al pensamiento liberal y al empresariado financiero y comercial, se convirtió en una de las plataformas más receptivas para el discurso económico del Gobierno.

En la previa de la visita, el propio titular de la entidad, Tagle dejó claro que la afinidad no es nueva.

—¿Cómo toma la decisión del Presidente de aceptar la invitación de la Bolsa?

— Es un honor y una satisfacción que el presidente Javier Milei responda con tanta velocidad a una invitación nuestra. Seguramente se siente cómodo; Córdoba le cae bien también a él. Creo que esta decisión está vinculada con las afinidades ideológicas que tiene con la Bolsa, que siempre ha sido una institución de pensamiento liberal. Estamos en consonancia en ese tipo de ideas.

—¿Cómo toma las declaraciones de Milei en contra del sector industrial?

—Creo que él tiene una personalidad muy especial, es disruptivo, y creo que se ha enojado con algunos industriales que tomaron decisiones que para él no fueron las más acertadas. Pero, de todos modos, creo que su objetivo es ir por este camino y lo va a mantener. A la larga va a dar resultado.

—¿Aún enfrentando al sector industrial?

—Por supuesto. Hay que allanar ciertas cosas, pero el sector industrial también tiene que comprender que el país tiene que ser un todo y no solamente un sector. Con todo lo que está pasando, Argentina va a recuperar la capacidad de ser un país próspero y una potencia mundial.

Entre la convicción de algunos sectores del empresariado y las dudas de otros, la visita de Milei volvió a mostrar la foto de una Córdoba que sigue siendo terreno fértil para el discurso liberal, pero donde el sistema productivo empieza a esperar algo más que teoría económica.