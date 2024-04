Javier Milei: "El que fuga dólares es un héroe"

El Presidente disertó ante la elite presidencial con un discurso que, por momentos, bordeó la apología del delito. "Los que tienen el poder de sacar a la Argentina adelante, cambiando el futuro y creando riqueza, son los empresarios y los emprendedores, no un político”, arengó el mandatario.

"No me voy a conformar con ser como Alemania, quiero ser como Irlanda. Quiero una profunda revolución liberal”, afirmó en otro pasaje, al destacar el PBI per cápita del país que suele modelo del discurso libertario.