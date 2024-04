Foro Llao Llao: el Círculo Rojo celebró la "oportunidad Milei", entre gin tonic y el cerrojo made in Galperin

Entre los ceos que entraban y salían del salón principal del lujoso resort de Bariloche que hospedó durante tres días a la crema del poder económico, una frase del discurso del mandatario se repitió como destacado : "Los que tienen poder para sacar a la Argentina adelante son los empresarios, no los políticos", dijo el jefe de Estado y luego lanzó un chiste que se interpretó como una imitación de Martín Lousteau en la votación para aumentar las dietas en el Senado: "Hay algunos que votan con la mano así", lanzó e hizo el gesto de levantar el brazo con timidez.

Los tres días que duró el evento las disertaciones en el escenario discurrieron por temáticas que fueron desde la geopolítica y el emprendedurismo hasta la gestión de artistas de trap y la exploración del espacio . En los coffee break y almuerzos, no pudieron escapar de la coyuntura y dos temas fueron recurrentes entre copa y copa: el levantamiento de las restricciones cambiarias y la ansiedad por conocer cómo va a funcionar el mercado luego de esa medida: "qué viene después" en el modelo Milei en los meses próximos.

Esa incógnita parece machear con la impresión que dejó el economista libertario aún en modo candidato presidencial cuando planteó su proyecto dolarizador y dejó perplejos a quienes asistieron a la edición 2023. Hay quienes todavía tienen ese gusto amargo. "Mientras más unicornios son, más mileístas. Cuanto más productivos, más preocupados están", comentó un participante este viernes.

El hermetismo made in Galperin

Las charlas se dieron bajo un secretismo absoluto. Desde su creación en 2011, el Foro siempre fue cerrado a la prensa y en los últimos años se abrió al periodismo la posibilidad de tener algún acceso a su desarrollo. La organización está a cargo de Elzstain y, este año, también participaron el presidente de La Anónima, Federico Braun; y Galperin. Tres de los siete fundadores originales.

Milei con perro antinarco.jpeg

El ceo de Mercado Pago tuvo un especial peso en el grado de hermetismo que tuvo el mitín. Años anteriores manifestó su enojo por distintas filtraciones. Esta vez, los oradores no tuvieron instrucciones del evento hasta llegar a Bariloche. Nada debía quedar por escrito. "No puedo contar absolutamente nada de lo que pasa acá", era el mensaje que se repetía entre hombres y mujeres de negocios consultados por la prensa acreditada. Ni siquiera sobre los discursos de los presidentes invitados, Luis Lacalle Pou (Uruguay) y Santiago Peña (Paraguay). La circulación de periodistas estuvo limitada a una sala acondicionada para la tarea, sin habilitación para caminar por los pasillos.

"Queremos mantener la privacidad sobre todo", comentó uno de los integrantes del grupo original. Buscaron un clima de menos networking y más "club de amigos". Para eso, fomentaron actividades como concursos de elaboración de gin tonic, caminatas reflexivas por un bosquecito de arrayanes lindero a la zona y un fireside chat (charla al lado de la chimenea) para comentar conclusiones del encuentro.

La foto y el abrazo selectivo de Marcos Galperin

De las 150 personas participantes, un 80% eran emprendedores y un 20% el núcleo duro del Círculo Rojo. En ese mixeo, los popes de laboratorios Bagó, Juan Carlos y Sebastián Bagó, se encontraron cara a cara con la competencia en el negocio de las vacunas contra la fiebre aftosa, del que controlan la parte más grande del mercado. Nicolás Grossman, el ceo de Tecnovax, la empresa que busca importar la vacuna desde Brasil a menor costo, recibió un abrazo de Galperin, algo que ni el presidente Milei consiguió cuando saludó a la primera fila tras brindar su discurso.

La foto en las escaleras del salón Llao Llao junto al mandatario argentino coronó el encuentro. Fue espontánea, la pidió el propio dueño de IRSA y cercano Milei. Algunos no se enteraron y no lograron salir. Con sonrisas, lograron una imagen de camisas celestes, chalecos inflados y varios pantalones de gabardina. Look relajado para pasar unos días junto a los lagos Nahuel Huapi y Moreno, con una de las mejores vistas de Bariloche, alejados del ruido político, la recesión, el avance de la inflación o el debate legislativo de la Ley Bases.

Fue la primera foto pública de un encuentro selectivo, cerrado y de respaldo a un modelo económico con el Estado en su mínima expresión, desregulación y con el mercado como asignador de recursos.