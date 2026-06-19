Manuel Adorni, el jarrón chino de Javier Milei

La metáfora que del otro lado del Atlántico se le atribuye a Felipe González bien puede caberle a la incomodidad que el gobierno de Javier Milei demuestra frente a Manuel Adorni . El exmandatario español sostenía que los expresidentes son como jarrones chinos en departamentos chicos: son muy decorativos, pero nadie sabe bien dónde ponerlos.

RIESGO PATO Con la llegada de Matzkin, Bullrich suma su banca 12 en Diputados y le mete más presión a Adorni

Los ministros coordinadores deberían ser fusibles presidenciales, pero el Presidente sostiene a su funcionario en soledad (su hermana Karina Milei ya no estaría demostrando tanto respaldo como al principio), mientras gran parte del gabinete, del cual Adorni en teoría es el jefe, pide por lo bajo que se termine la novela de su patrimonio que ya lleva más de tres meses.

"Se terminan opacando un montón de cosas que venimos haciendo bien", resonó el reproche día atrás en un ministerio, donde no debaten sobre la moralidad de sus actos sino sobre la eficacia de los mismos para tapar objetivos de Gobierno. Todavía no se había revelado el escándalo de la semana cuando la Justicia detectó el gasto de ocho millones de pesos en sábanas y colchones que facturó una empleada de Jefatura de Gabinete a pedido del exvocero.

Con el desembarco de Adrián Ravier el frente de la vocería, el oficialismo espera cambiar de aire en su comunicación. Patricia Bullrich , la única que se animó a exteriorizar el descontento con Adorni, lo expresó sin preámbulos en Twitter. La misma sensación recorre al Gobierno: con su palabra devaluada, el exvocero ya no podía seguir siendo la voz del primer mandatario, tal como le gustaba definirse desde el atril.

En las Fuerzas del Cielo le pegan a Adorni en el piso. Celebran a la Fundación Faro como semillero libertario, de donde salió el diputado pampeano, y destacan que Ravier es "un tipo serio, economista, con mucho contenido y buena persona; no va a haber altanería ni soberbia de su parte". FIN, diría el viejo Adorni.

Muchos éxitos en esta nueva responsabilidad, @AdrianRavier . Un gran paso para destrabar la comunicación del Gobierno y mostrar con claridad el esfuerzo de todos los argentinos y los resultados de todos los días.

Manuel Adorni y el grotesco criollo

El jefe de Gabinete se convirtió en un agujero negro. Sus escándalos patrimoniales y los personajes que lo rodean -parecen sacados de Esperando la Carroza- le impidieron al gobierno celebrar "logros", en especial en materia económica, con la desaceleración de la inflación como bandera. Otra biblioteca destaca que el Caso Adorni tapa otros escándalos.

Adorni intentó, sin ningún éxito, seguir siendo la voz de la gestión. Sólo logró repercusión por su nivel de vida. Su confesión como evasor de impuestos y ahorrista en negro dispararon su popularidad negativa. Según la medición de la consultora Ad-Hoc, el argumento de los bitcoins no declarados resonó en redes más que el término "deslomado".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AdHocOK/status/2065424920633336169&partner=&hide_thread=false El caso Adorni llegó a su pico de conversación



Las menciones sobre el jefe de gabinete superaron ayer las 319 mil y superaron el pico del 12 de marzo ("deslomarse")



Adorni fue mencionado 2.3 veces más que el presidente durante el 11 de junio. https://t.co/4hrjervsL3 pic.twitter.com/VCr1vImE5V — Ad Hoc (@AdHocOK) June 12, 2026

No sólo eso. Fingiendo demencia, en las últimas semanas Adorni buscó comunicar algunas de las medidas del Gobierno. No le fue para nada bien.

El tuitero traicionado por Elon Musk

Este viernes, antes de desayunar con Milei en la Quinta de Olivos y anunciar a su reemplazante, el exvocero y asiduo tuitero que cultivó un estilo irreverente y soberbio que lo catapultó al poder anunció la derogación de la resolución 283/15. Fue reposteado apenas 675 veces, pero recibió más de dos mil comentarios, la mayoría hirientes. "Al final, el especialista en crecimiento sin dinero era Adorni", decía un usuario. Otro se limitó a pedirle a la IA que hiciera una foto del funcionario con el mameluco naranja de los presos norteamericanos.

La estadística se repite. El miércoles anticipó que los profesionales de la salud podrán gestionar su título y matrícula sin costo y llovieron los memes con referencias a su declaración jurada. Tuvo dos mil citas y el doble de respuestas.

En su anuncio del viernes pasado, semana en la que rectificó su balance patrimonial ante la Oficina Anticorrupción, recibió más de seis mil respuestas.

"Acabo de comunicarle a la mesa política que durante el mes de julio iré al Senado de la Nación para presentar el Informe de Gestión del Gobierno", adelantó el jueves, al día siguiente de su entrevista en LN+: ese posteo tuvo más de 10 mil respuestas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2065150904097984521&partner=&hide_thread=false Acabo de comunicarle a la mesa política que durante el mes de julio iré al Senado de la Nación para presentar el Informe de Gestión del Gobierno.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) June 11, 2026

El vocero que no volvió al atril

"Vamos a volver al esquema de conferencias, que van a ser, no diarias, pero sí van a ser… Nos vamos a ver seguido, digamos, las caras", prometió el ahora exvocero en su última alocución ante la prensa acreditada en la Casa Rosada. En la siguiente no respondió preguntas. Fue el 4 de mayo: 46 días después, con el escándalo por la meteórica mejora en su nivel de vida lejos de terminar, el mismo Adorni anunció a su sucesor.

La revelación la hizo como jefe de Gabinete, cargo que sigue ostentando a pesar del descontento de propios y aliados. Igual, hace ruido que alguien anuncie su reemplazo. Desde que dejó la vocería, nadie ocupó ese lugar, ni siquiera su sucesor en la Secretaría de Comunicación y Prensa, Javier Lanari.

No es la única tarea que Adorni dejó de hacer desde que su esposa, Bettina Angeletti, subió al avión presidencial en marzo. Diego Santilli se reunió esta semana con cinco gobernadores, a quienes trata de convencer de apoyar la reforma electoral. En otras épocas, no tan lejanas, el jefe de Gabinete se sumaba a esas fotos, en una metodología constante que entonces era leída como la supervisión de Karina Milei de las reuniones del ministro del Interior con mandatarios.

Captura de pantalla 2026-06-19 a la(s) 18.17.48 La última reunión de gabinete, el pasado 6 de abril.

Las reuniones de gabinete, aquellas que Adorni prometió volver regulares para contraponer su gestión a la de su antecesor, Guillermo Francos, a quien acusaban de no comandar el equipo, se volvieron esporádicas. Las últimas, como la del 6 de abril, apenas sirvieron para que Milei respaldara a su funcionario ante críticos internos como Bullrich. Lo mismo pasó con las reuniones de la mesa política, a las que con distintas excusas suele faltar Toto Caputo. Ahora analizan convocar una para los próximos días: así, fijarían una cita en el calendario vacío de Adorni.

La última reunión de Adorni que fue asentada en el registro oficial de audiencias fue con Fabrizio Nicoletti, el embajador de Italia en el país y está fechada el 22 de enero.

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Los próximos viajes presidenciales hacen peligrar los reencuentros del gabinete, si bien alguno podría haber para la presentación en sociedad de Ravier. Milei viajará a Madrid la semana que viene. La siguiente irá a Washington para celebrar la independencia de los Estados Unidos y después del Mundial volará a París, para la Argentina Week, el mismo evento para vender el país que fulminó el ascenso de Adorni en la administración libertaria.

Este sábado, Adorni acompañará al Presidente a Rosario, donde será celebrado el Día de la Bandera. Milei lo rodeará de todo el gabinete, el mismo que evitó salir a respaldarlo la semana pasada. El mismo por donde, con bastante malicia, circula a modo de chicana que el exvocero se convirtió en un virtual "ñoqui", por falta de tareas. El lunes 29 arranca la que sería la semana clave para su futuro, ya que ese jueves el Senado podría interperpelarlo.