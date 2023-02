Manes no da el paso y la UCR mira hacia abajo

“He visto el sistema desde adentro y comprobé que está podrido”, reprochó el neurocirujano en el diario La Nación, luego de festejar la victoria radical frente al PRO en La Pampa. Si bien la frase parece remitir a la que se le adjudica al peronista Carlos Reutemann ("Ví algo que no me gustó") para no aceptar una candidatura presidencial, cerca de Manes mantienen a flote sus aspiraciones.