Manes: "Sería bárbaro que Schiaretti y Urtubey vinieran a JxC"

El diputado y precandidato presidencial de la UCR Facundo Manes consideró que “sería bárbaro” que el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y el exmandatario de Salta Juan Manuel Urtubey se sumaran a Juntos por el Cambio (JxC). Una vez más, reclamó que la Unión Cívica Radical (UCR) adquiera mayor protagonismo dentro del principal espacio opositor.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

"Toda la gente que quiera incorporarse a la coalición opositora es bienvenida, si son honestas y quieren un país moderno. Tenemos que ampliar la coalición, sería bárbaro que vinieran, hay que construir una gran coalición opositora al kirchnerismo", expresó en declaraciones a Radio La Red en alusión a los dos dirigentes que este mes lanzaron un espacio político para competir en las elecciones “por fuera de la grieta”.

En ese sentido, recordó la llegada a JxC de integrantes como el titular de Peronismo Republicano, Miguel Ángel Pichetto, y consideró que “eso mismo se tiene que hacer con otros sectores”.

También podés leer Schiaretti y Urtubey agitan una estampida de gobernadores para saltar la grieta

“Schiaretti tiene gestión, tiene mucho prestigio, sería bienvenido en la coalición, pero hay que ampliarla como hizo (Mauricio) Macri con Pichetto. Hay que ver si quiere", analizó.

En tanto, puso como límite de la ampliación que reclama en su par libertario Javier Milei, con quien en más de una ocasión algunas figuras de su espacio plantearon un posible acercamiento. Afirmó que “el límite es la gente que no quiere el sistema, que no quiere progresar, que no quiere la convivencia”.

Por otra parte, reiteró la necesidad de que la UCR se modernice a fin de “interpelar a la juventud”. "Cuando el radicalismo se amplió y le habló a los no radicales fue clave para la Argentina porque transformó el país. No podemos seguir al PRO siempre", enfatizó.