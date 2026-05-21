Mahiques espera que avance una causa judicial para destrabar dos pliegos vinculados a la AFA

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , decidió frenar dos pliegos judiciales que la Comisión de Acuerdos del Senado ya trató, en medio de cuestionamientos por presuntos vínculos de los candidatos con la AFA . Buscará las firmas recién después de que el tribunal al que aspiran a integrar resuelva una causa vinculada a Claudio " Chiqui " Tapia .

Los apuntados son Alejandro Catania y Juan Galván Greenway , candidatos a cubrir vacantes en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Tuvieron sus audiencias el 6 de mayo, sin críticas de ningún senador. Pero luego el diario Clarín difundió supuestos nexos entre los abogados y el principal dirigente del fútbol argentino .

En el Poder Ejecutivo niegan esos vínculos y conectan estas acusaciones a "presiones corporativas", aunque admiten que los nombramientos están complicados. De hecho, hasta ahora ambos expedientes no fueron dictaminados, porque Mahiques pidió esperar.

El funcionario quiere gestionar las firmas cuando los Tribunales que buscan ocupar Catania y Galván Greenway hayan resuelto su participación en el futuro judicial del presidente de la AFA.

La Cámara debe fallar ante el planteo que hizo el juez penal económico Diego Amarante, en rechazo a una recusación del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, quien pidió apartarlo de una investigación por una multimillonaria retención de aportes de la AFA. Lo acusa de "falta de parcialidad".

Los desafíos de Mahiques

El plan de Mahiques, por lo tanto, es esperar que los actuales camaristas resuelvan el planteo de Amarante y después avanzar en el Senado con los pliegos de Catania y Galván Greenway. De esta manera, en caso de ser elegidos, no deberían asumir ellos el destino del juez que estudia las denuncias por presuntos fraudes fiscales de la AFA.

La disputa involucra a la interna del Gobierno. Es que la Agencia de Recaudación (ARCA) es la principal querellante en las causas contra la AFA, por decisión de su titular, Andrés Vázquez, cercano a Santiago Caputo. Mahiques es del riñón de Martín Menem, apadrinado por Karina Milei.

En el Gobierno desmienten las acusaciones contra los candidatos a camaristas. En el caso de Catania, señalan que ni siquiera hay rastros sobre alguna decisión que haya tomado sobre la AFA. No es el caso de Galván Greenway, quien sobreseyó a Tapia en una investigación por posible lavado de dinero, luego de determinar que el dirigente podía comprobar su patrimonio.

Según explicó el abogado a funcionarios del Gobierno, su decisión se debió a que el fiscal decidió no investigar y no tuvo más opción que cerrar el expediente.

Subyace otra situación: como explicó Letra P, la Cámara Penal Económica es el tribunal más observado por el círculo rojo, porque interviene en investigaciones sobre evasión. Los conocedores del mundo de Comodoro Py aseguran que los principales operadores prefieren que estas salas queden vacantes, porque es más fácil presionar a un juez subrogante que a alguien con cargo vitalicio.

La rebelión de Bullrich

Los pliegos están en el Senado a la espera de recolectar las firmas. Los que la tengan, pueden ser tratados en una sesión prevista para el 4 de junio. La mayoría de los aliados suscribieron los expedientes a la espera de que sea Javier Milei el que decida retirar los nombres polémicos, lo cual sería reconocer que se equivocó al enviarlos. Es la posición que tomó Martín Goerling Lara (PRO).

Patricia Bullrich dejó su impronta y no firmó el pliego de Juan Manuel Mejuto, como candidato a juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8 de Capital Federal.

En el PRO y la UCR desempolvaron archivos de un pasado de Mejuto en Justicia Legítima, la agrupación kirchnerista que funcionó en Tribunales. Con esos datos, la jefa del bloque La Libertad Avanza lo acorraló durante la audiencia y lo llevó a admitir, cuando lo hizo decir que estaría de acuerdo con un sistema de elección popular de jueces.

Otros pliegos

Mahiques también defiende a Mejuto. Recuerda que fue uno de los tantos magistrados que suscribió un documento de Justicia Legítima. Otro fue el fiscal Sergio Mola, quien firmó la detención de Cristina Fernández de Kirchner, por la causa Vialidad.

Bullrich tampoco quiere firmar el pliego de Pablo Matkovic, candidato a juez de Neuquén, porque en 2017, como defensor general, presentó un habeas corpus contra la entonces ministra de Seguridad, por un operativo en su provincia.

En las próximas semanas Mahiques enviará más pliegos, que tendrán ingreso formal cuando abra el recinto. El libertario Juan Carlos Pagotto, presidente de la Comisión de Acuerdos, debe convocar a las audiencias. Quedan muchos candidatos por recibir.