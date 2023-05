Corpacci asumió en el PJ de Catamarca y su primer desafío será unir al peronismo

Aunque Jalil aún no confirmó si irá por la reelección, las señales propias y de su entorno, más el discurso de asunción de Corpacci, indican que falta poco para que el mandatario formalice el anuncio, quizás demorado porque primero debe consolidarse el frente interno. En reiteradas ocasiones, Saadi señaló en público sus intenciones de suceder a Jalil y pidió que en una interna en las PASO el peronismo elija quién se postulará a la gobernación. No tuvo respuestas de la conducción partidaria.

Lo que es seguro es que debe haber tomado nota de una de las frases de la senadora, mujer de confianza de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner , durante su discurso en la sede del Sindicato de Comercio este último martes. "Consideraba que Raúl iba a hacer una gestión mucho más moderna que la que yo le había dado a la provincia, y cuando veo que se abren tantas industrias en Catamarca y se generan más puestos de trabajo, tengo que decirlo: Raúl, no me equivoqué". Fue maná para los oídos del gobernador y seguro una estocada para las pretensiones del intendente de San Fernando del Valle de Catamarca.

Tras esa definición, Corpacci hizo un llamado a la unidad del peronismo y lanzó: "Confío en que vamos a estar todos juntos, no lo concibo de otra manera, tenemos la obligación de llevar a la Nación la mayor cantidad de votos posibles. Ese es mi lugar, construir con todos: yo no construyo de a pedazos; a mí no me van a encontrar dividiendo a los compañeros". Igualmente, también hubo un guiño para Saadi, cuando se refirió a las obras que realizó en la capital, como el Centro de Innovación Tecnológica. "Es un orgullo lo que hace Gustavo", dijo y destacó la implementación del sistema de presupuesto participativo en la capital.