Catamarca: el intendente Saadi desafió a Jalil y quiere votar en marzo

CATAMARCA (Corresponsalía Norte Grande) "Oficialistas y opositores se llenan la boca de federalismo, pero no se atienen al artículo 122 de la Constitución Nacional, que dice que las provincias se dan sus propias instituciones y eligen sus gobernadores, legisladores y demás funcionarios sin intervención del gobierno federal. A mí no me parece saludable ir a pedir permiso a los dirigentes en Buenos Aires". Con estas declaraciones, sin anestesia, el intendente de San Fernando del Valle de Catamarca, el peronista Gustavo Saadi, mostró su desacuerdo con la intención del gobernador Raúl Jalil y de su socia política, la senadora Lucía Corpacci, de que las elecciones provinciales se realicen junto con las nacionales en octubre de 2023. La decisión de no desdoblar los comicios provinciales, como contó Letra P, quedó sellada luego de un acuerdo con el presidente Alberto Fernández.

El piquete en la interna peronista tomó por sorpresa a la tropa oficialista catamarqueña porque, hasta ahora, los movimientos de Saadi se realizaban en sintonía con los de la exgobernadora. El acercamiento de la presidenta del PJ catamarqueño con Jalil, diálogo que se profundizó en los dos últimos meses, explicaría la tirria de Saadi, de acuerdo a una fuente consultada por este medio. El alcalde argumentó su postura al afirmar que "lo mejor es separar cada instancia para dotar de claridad a los procesos electorales, para que la atención y la discusión política se concentren en los temas concretos que están en juego, sin mezclar asuntos nacionales con los provinciales y municipales".

En una entrevista con el diario El Ancasti, el sobrino del dos veces gobernador Vicente Saadi agregó que el desdoblamiento de los comicios del calendario nacional "contribuiría al federalismo, a las autonomías municipales y robustecería la legitimidad de los candidatos. Tenemos que poner más atención en la gente". Para sostener sus dichos, puso como ejemplo la Constitución provincial de Santiago del Estero, a la que calificó como una de las más modernas del país. "En Santiago, por imperio constitucional, los comicios provinciales se hacen separados de los nacionales, y los municipales separados de los provinciales. De este modo, la sociedad tiene perfectamente claro qué está votando en cada instancia", cerró. En Catamarca, la ley admite la posibilidad de convocar a elecciones provinciales en marzo de manera anticipada o en octubre, junto con los comicios nacionales.

En la Casa de Gobierno catamarqueña se acusó recibo del mensaje y el gobernador anticipó que nada torcerá el rumbo de la simultaneidad para las elecciones nacionales y provinciales, pese al pataleo de uno de los principales miembros del Frente de Todos provincial. Además, señaló que convocará para el lunes próximo a un desayuno de trabajo -un clásico de Jalil para encuentros de perfil político- a las principales figuras de la oposición que tienen representación parlamentaria para dialogar sobre la situación electoral. "Invitaré a los presidentes de los bloques opositores donde, aparte de comunicarles la elección, nos gustaría trabajar sobre ciertas políticas de Estado, como ser el uso de regalías mineras", señaló en diálogo con Radio Valle Viejo.

A la hora de argumentar sobre las razones de unir las elecciones locales con las nacionales, el gobernador catamarqueño explicó que esa provincia debería destinar alrededor de $1.000 millones para un llamado a las urnas de manera separada, cifra que se reduciría de manera ostensible si se unieran los comicios. "Esos recursos podrían ser utilizados para la gestión", manifestó. En cuanto a la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que en un principio Jalil buscó dar de baja pero que encontró la resistencia de Corpacci y de la oposición, el mandatario respondió de manera escueta pero clara: "Ya está medio definido que va a haber", musitó.

Las diferencias entre Jalil y Saadi rompieron con la armonía oficialista a la que se había llegado luego de cortocircuitos en el bloque oficialista del parlamento local, en donde se constituyó, dentro del bloque oficial, un espacio alineado con el gobernador. Esta unidad de criterios se creía garantizada luego del encuentro de la semana pasada en la Casa de Gobierno, a donde concurrió el intendente de la capital para una reunión privada con el jefe provincial.