Lucas Ghi vs. Martín Sabbatella: la pelea Kirchner-Kicillof abre una grieta en Nuevo Encuentro

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/LucasGhiOFICIAL/status/1838960333685158164&partner=&hide_thread=false Axel Cumple-

El compañero y gobernador que construye día a día una alternativa de futuro@Kicillofok pic.twitter.com/2o3N0jcUbd — Lucas Ghi (@LucasGhiOFICIAL) September 25, 2024

A la vez, hace tiempo que el intendente y su jefe político no comparten actividades juntos. Cada uno mantiene su agenda dentro del propio distrito. Además, Sabbatella ya se prepara para volver él a la gestión postulándose para la intendencia en 2027. Por ley, Ghi está imposibilitado de buscar otro mandato.

Crónica de la tensión entre Martín Sabbatella y Lucas Ghi

La tensión dentro de Nuevo Encuentro se fue profundizando al compás de la pelea entre Kirchner y Kicillof. Empezó a sentirse con fuerza cuando el gobernador organizó el plenario de la militancia en Florencio Varela y La Cámpora decidió no ir. En ese entonces, Sabbatella le dijo a Ghi que la decisión orgánica era no ir. El intendente no estaba de acuerdo, pero acató.

Hubo una discusión fuerte entre ambos. El presidente de Nuevo Encuentro sostiene que el ataque del entorno de Kicillof es contra la conducción de Cristina, que usa a Kirchner como excusa y que el gobernador tiene la obligación de ordenar esa situación. En cambio, el jefe comunal sostiene que el futuro “es con Cristina y con Axel” y busca hacer un equilibrio entre ambos. Por eso, por ejemplo, sí estuvo presente en el plenario de Mar Chiquita encabezado por el gobernador y también en la charla encabezada por CFK en Merlo. No obstante, prefirió no ir al Club Atenas de La Plata donde sí estuvo su (¿ex?)jefe político.

Lucas Ghi en Mar Chiquita.webp

“Con la candidatura de Cristina se volvió a tensar la cuerda entre ellos. Martín juega a fondo ahí y Lucas apuesta a que al final haya un acuerdo. Estos días van a ser claves, si no hay una unidad va a tener que definirse, yo creo que no va a ir contra Cristina”, afirma una fuente al tanto de las discusiones.

Se dobla, pero no se rompe

La relación atraviesa el peor momento. A Sabbatella no le gusta la postura de su intendente. Dicen que dice que “es especulativa”. “Con Cristina en la cancha, estás o no estás, y por más que esto termine en unidad estas cosas quedan anotadas”, agrega la fuente.

No obstante, el agua no llegaría al río y, salvo que ocurra algo fuera de todo lo previsto, en Morón no creen que estas tensiones terminen en una ruptura. Aunque hay diferencias a la vista y discusiones internas, Sabbatella y Ghi no cortaron el diálogo, ni está puesta en cuestión la conducción de Nuevo Encuentro.

También para esta tribu el 17 de octubre, cuando Kicillof encabece un acto en Berisso, está marcado con rojo en la agenda. “Si no hay una decisión orgánica de ir porque se llegó a ese acuerdo, los que estamos con Cristina no vamos al acto de Kicillof. En ese caso, Lucas tampoco debería ir”, lanza un dirigente alineado con Sabbatella.