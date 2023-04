Los halcones sobrevuelan la Segunda y atacan el palomar larretista

El fichaje del intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, anunciado con estridencia por Patricia Bullrich días atrás, no se trata de una maniobra aislada del armado liderado por la otrora ministra de Seguridad de Mauricio Macri, sino que asoma como la punta de lanza de una avanza fuerte de los halcones sobre la Segunda sección electoral (norte bonaerense), bastión sojero por excelencia donde la prédica cambiemista en general -y ultra en particular- encuentra tierra fértil con anclaje ruralista. No es casual que esa región sea base de uno de los precandidatos a la gobernación de La Piba, el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel.