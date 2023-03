La tercera no fue la vencida: el PRO bonaerense pide la mediación de presidenciables

No hubo caso, ni siquiera en la tercer cita convocada este jueves para destrabar el entuerto. Las casi seis horas ininterrumpidas de debates cruzados de los principales líderes del PRO no fueron suficientes para cerrar una estrategia electoral conjunta para recuperar la gobernación de la provincia de Buenos Aires, donde convive el 37% del padrón electoral, ni en los 20 distritos que gobiernan, en los que un intendente presente en la cumbre calculó que viven cerca de ocho millones de ciudadanos. Tan así que la única conclusión a la que llegaron fue la de pedirle a los tres presidenciables del partido amarillo- Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal - que intercedan como mediadores en el conflicto, mientras definen caso por caso en qué municipios habrá internas, y en cuáles no.