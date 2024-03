El otro ajuste posible: ¿Javier Milei y Todo Caputo no lo ven?

Los intereses del gasto tributario

Tocar el gasto tributario supone, en consecuencia, interferir en sectores de poder. Las exenciones planteadas por el instituto fiscal están vinculadas a sectores empresarios de los combustibles, la minería y la medicina prepaga. También al agro, en el caso del IVA a productos primarios, y a la exclusión de Ganancias para asociaciones civiles y fundaciones.

Algunas excepciones tienen mayor impacto en términos del PBI, como "otras exenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que representa el 21% del gasto tributario total; seguido por "Reducción del IVA a productos primarios" (19%) y el régimen de promoción de Tierra del Fuego (16%).

Captura de pantalla 2024-03-29 142852.png

Algunas son más plausibles de eliminar o modificar que otras por su distancia con el objetivo de una exención impositiva, que es el de asociarlo a una política pública que tenga un impacto social general. Por ejemplo, el caso de Ganancias para asociaciones y fundaciones, ya que muchas de ellas están vinculadas a instituciones bancarias o aseguradoras, dijo una fuente de la oposición que prefirió el off the record. Otra es la excepción para los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, que no incluyó el IARAF, pero que está vigente.

El régimen de Tierra del Fuego suma exenciones de IVA, Ganancias, Derechos de Importación e Impuestos Internos. Lo más cuestionado es el diseño: son beneficios permanentes, desvinculados de niveles de producción, que "le cuestan muchos dólares al Estado, sin esquemas gradualmente decrecientes y limitados en el tiempo, de modo de evaluar la política pública", indicó la misma voz.

Cuánto deja de recaudar el Estado, impuesto por impuesto

Al detalle, por impuesto, el IVA pesa un 1,32% del PBI, de los cuales 1,17% se deben a leyes impositivas y 0,15% a regímenes de promoción.

Lo sigue Ganancias con el 0,20% (0,11% y 0,09% respectivamente) y sin contemplar la reforma de cuarta categoría.

Luego aparecen "Créditos y débitos bancarios" con el 0,18%, (0,03% y 0,15%); las "Contribuciones a la seguridad social", 0,12% (0,08% y 0,04%) y "Combustible", 0,11% (0,08% y 0,03%).

En cuanto a regímenes de promoción económica están "Comercio exterior" (0,09%), "Internos" (0,03%) y "Bienes personales" (0,03%).

Javier Milei - Toto Caputo Javier Milei y Toto Caputo.

"En lo que respecta al impuesto que deja de recaudarse, los gastos tributarios corresponden principalmente al IVA (64%), Ganancias (10%), contribuciones de la seguridad social (6%), combustibles (5%), comercio exterior (4%) y Bienes Personales e impuestos internos (1%)", consignó el IARAF.

La separata que había incluido Massa junto a la ley de leyes en septiembre de 2023 proyectaba que una eliminación del gasto tributario significaría una recuperación fiscal del 4,7% del PBI. La iniciativa ponía en tela de juicio la pertinencia de mantener ciertas políticas públicas, muchas de las cuales han sido sancionadas 30 o 50 años atrás, como la exención del pago del Impuesto a las Ganancias para magistrados del Poder Judicial y el diseño del régimen de promoción fueguina.