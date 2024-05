Maldita inflación: el dígito, la fiesta y la resaca

Hay que reconocerle que llegó a ese mojón más rápidamente que lo esperado por casi la totalidad de los analistas tras el 25% provocado en diciembre por el fogonazo devaluatorio con el que se presentó en sociedad. Sin embargo, ese logro apenas devolvería el IPC a su nivel de octubre –justo al inicio del proceso electoral– y no dejaría de constituir una calamidad que duplicaría, en un solo mes, lo que un país normal registraría en todo un año.

La desinflación se consigue a expensas de una verdadera depresión económica y de consumo, males que también se sinceran con cada estadística que se conoce. De acuerdo con una interesante nota de Página|12, en abril, mes del fetiche del dígito , "las ventas en supermercados cayeron entre 8 y 9% promedio en unidades" y "la de lácteos, entre 12 y 20%". El Presidente no conoce este último dato –clave para la nutrición en la infancia– porque, como se recuerda, sólo mira "los números agregados" .

¿Cómo seguiría la fiesta de la desinflación en el mes en curso? De acuerdo con los mejores pronosticadores de esa variable citados en la última edición del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la encuesta que el Banco Central realiza cada mes entre especialistas, se ubicaría en 7,1% y en 156,5% en el año. La pendiente que entusiasma a Milei y a Toto Caputo, de la que depende buena parte del relato que venden y que comienza a mostrar grietas importantes, se hace luego más suave que lo que le gustaría al Gobierno.

image.png

Es más, el –¿ex?– ídolo local de Milei, Domingo Cavallo, se mostró más pesimista que el consenso del mercado y pronosticó que, dados los mecanismos indexatorios que comenzarán a operar sobre "jubilaciones, sueldos y tarifas", así como la incertidumbre cambiaria que rodea la todavía incierta salida del cepo, "la tasa mensual de inflación se estancará entre el 6 y el 7% mensual".

Acertará o errará en el número fino, pero la dinámica que describe es insoslayable: las facturas de gas que comenzarán a llegar en lo inmediato tendrán incrementos de más del 500% interanual para los hogares y del 1.000% para comercios e industrias. Y se acerca el frío.

Lo bueno es que ya empieza a circular el billete de 10.000 pesos y que va a haber que cargar menos papel para pagar.

image.png

El dedo en la llaga

Cristina Fernández de Kirchner reapareció este martes en el Instituto Patria para demostrar que pretende instalarse en el centro del debate y refutar sentencias como la del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, quien la consideró "una líder (sic) natural", pero ya no la conductora del peronismo.

La expresidenta no defraudó ni a sus detractores ni a sus seguidores: no hizo autocrítica –"los subsidios a la energía no fueron el problema", repitió– e identificó, con fina intuición, la gran polémica que viene: justamente, la de las tarifas anabolizadas.

En ese sentido, insistió, igual que en su última aparición en Quilmes, en el carácter ficticio del superávit fiscal que Milei promociona.

Mencionó la decisión de Caputo –"el gran reperfilador", lo bautizó– de consolidar con un bono y con un plan de cuotas el más de un billón de pesos adeudados a las empresas generadoras de energía.

De esa suma, 600.000 millones de pesos –"más del doble del superávit fiscal del primer trimestre", calculó Infobae– serían cancelados con un título en dólares a 2038, el que, dada su cotización de mercado, supondría una quita del 50%. Las compañías perdedoras del nuevo Caputazo – YPF Luz, Pampa Energía, Central Puerto, Enel, AES, Albanesi, Genneia y MSU Energy– pusieron el grito en el cielo y prometieron resistir en tribunales internacionales.

El resto será afrontado con fondos propios de la empresa mayorista del sector, Cammesa, aunque de manera escalonada.

Las empresas alertaron sobre una crisis inminente del sistema. Alerta.

La tierra tiembla

La alerta también es social y Milei haría bien en prestar atención al modo en que tiembla el piso bajo sus pies pequeños.

Lejos del centro, pero dentro de la patria, cientos de vecinos de la localidad santiagueña de Quimilí se manifestaron este martes frente a la sede local de la empresa de energía EDESE para quejarse de aumentos de más del 200% y por el corte del suministro a los morosos. La pueblada terminó con fuego fuera y dentro del edificio.

Mientras, varios movimientos sociales salieron a las calles en 500 puntos del país en protesta por la (anti) política social del Gobierno y por la falta de alimentos en los comedores populares. En medio de refriegas, fuerzas federales les impidieron llegar a la quinta de Olivos.

image.png

Mañana, claro, la CGT realizará el segundo paro de la era Milei, que esta vez será verdaderamente general y tendrá alto acatamiento por incluir al transporte.

¿Los objetivos? Forzar un cambio de la política económica en general y de la laboral y salarial en particular, a la vez que meterle presión al Senado que comenzó a tratar el proyecto de ley ómnibus XS.

Ante tanto jaleo, el Presidente eligió solazarse –¿autoengañarse?– con los elogios, por ahora independientes de hechos concretos, que le repartieron algunos grandes financistas y empresarios.

Stanley Druckenmiller lo endulzó como "el único líder del libre mercado que tenemos en este momento en el mundo" y –gente rara…– como el responsable de haber recortado las jubilaciones en un 35%. Curioso: el reposteo gozoso de Milei confirmó lo mismo que venía de desmentirle a una periodista de la BBC.

image.png

En tanto, ya un amigo, Elon Musk enunció algo parecido a "vamos todos e inviertan ustedes".

Llega la hora de la verdad para todos: tanto para las quejas de los dañados por el modelo, como para que los apoyos de los eventuales beneficiarios se traduzcan en billetes.