Héctor Daer contra el gobierno de Javier Milei: "El 1 de mayo haremos una gran movilización"

"No descartamos realizar un paro o una movilización antes de mayo. Habrá varias actividades de acá a fin de mes y vamos a acompañar todas las medidas en defensa del presupuesto para el desarrollo de Argentina", exclamó el dirigente cegetista y agregó: "Hay gestiones para la reincorporación de compañeros y compañeras a sus puestos de trabajo".

Daer afirmó que el 1 de mayo la CGT organizará "una gran movilización" en rechazo a los despidos en los diversos organismos estatales y contra el cierre de paritarias en medio de un contexto inflacionario que supera el 70% en tres meses pic.twitter.com/zagZfnkaph — LETRA P (@Letra_P) April 3, 2024

Héctor Daer reprobó la restitución del impuesto a las ganancias

El secretario general de la CGT se refirió a las negociaciones que mantiene el gobierno de Javier Milei con mandatarios provinciales para la restitución de Ganancias a cambio de lograr la aprobación de la ley ómnibus XS en el Congreso y advirtió: "Los gobernadores no deben ser tan egoístas, no creo que se metan con el tema ganancias. Tienen que defender a su pueblo y no dejarse por un gobierno que sólo buscar hacer caja".