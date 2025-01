Los grandes éxitos de Rodolfo Barra: nazismo, mayoría automática y Ley Mordaza

El ahora ex procurador del Tesoro Rodolfo Barra sintió este viernes en carne propia el filo de la motosierra del presidente Javier Milei : tras 379 días en el cargo, salió eyectado del gobierno, acusado de no defender los intereses del Estado.

En el amanecer de la gestión, el regreso a los primeros planos de este abogado peronista formado en la Universidad Católica Argentina (UCA), que fue ministro de Carlos Menem e integró la Corte de Justicia “adicta”, no pasaba desapercibido: el Presidente entronizaba como jefe del cuerpo letrado que debía defender al Estado durante la administración del achique a uno de los cerebros jurídicos del menemismo, la versión del peronismo que privatizó empresas públicas. Redondito.

Con todo, la década del 90 no se ahorraba demasías y en 1994 Barra colgó la toga suprema y volvió al Ejecutivo. No se escondió en un despacho de tercera línea: fue designado ministro de Justicia. Su regreso a la política a cielo abierto no se anduvo con chiquitas: fue también convencional constituyente representando al PJ en la reforma de la carta magna del 94, hija del Pacto de Olivos entre Menem y el líder radical Raúl Alfonsín.