12 de Octubre: el Gobierno conmemora a Colón, Axel Kicillof celebra la Diversidad y Villarruel la Hispanidad

Mientras Donald Trump invade Argentina mediante el salvataje del virrey Bessent, la grieta descuartiza la fecha. Provincias Unidas, bien gracias.

Por Letra P | Periodismo Político
Para el gobierno, la llegada de Colón a América fue el inicio de un proceso de civilización, orden y progreso

Para el gobierno, la llegada de Colón a América fue "el inicio de un proceso de civilización, orden y progreso"

La celebración de la llegada de Cristóbal Colón a América mostró el contrapunto entre el Gobierno nacional, la vicepresidenta y el gobernador bonaerense. La Casa Rosada habló de "civilización y progreso", Victoria Villarruel reivindicó la Hispanidad y Axel Kicillof mantuvo el nombre que estableció CFK en 2010.

Javier Milei y Donald Trump
LETRA PEPE

La pregunta de los millones

Por  Gabriela Pepe

El gobierno nacional difundió este domingo un video en las redes de la Casa Rosada que presenta la llegada de Colón como "el inicio de un proceso de civilización, orden y progreso". El relato oficial describe que el navegante "encontró pueblos enfrentados y costumbres que incluían rituales sangrientos, señales de un mundo sumido en la barbarie" y afirma que "la civilización prevaleció sobre el salvajismo y el orden sobre el caos". La pieza audiovisual cierra con una reivindicación de "la civilización occidental" y la frase "sin raíces, no hay futuro".

La postura de Victoria Villarruel

La vicepresidenta Victoria Villarruel eligió otra denominación para la fecha. En su cuenta de Twitter, publicó un mensaje en el que habla del "Día de la Hispanidad" y rinde "homenaje a nuestra raíz hispana, que nos une con millones de hombres y mujeres a lo largo de Iberoamérica". Villarruel destacó que "compartimos un idioma, una fe y una cultura que moldearon nuestra identidad" y valoró "esa unión que nos hermana y que fortalece nuestra identidad nacional".

El Día del Respeto a la Diversidad

Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof marcó distancia de ambas posturas y ratificó que en la provincia se mantiene el nombre de "Día del Respeto a la Diversidad Cultural". "En la provincia de Buenos Aires no cambiamos de idea, vamos a seguir defendiendo la diversidad y el respeto por los derechos de todas las comunidades que forman parte de nuestra identidad", escribió en sus redes sociales, acompañado de una placa oficial con la denominación vigente desde 2010.

El cambio de nombre fue establecido por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner a través del Decreto 1584 de 2010, que modificó la histórica denominación de "Día de la Raza". La norma buscaba "dejar atrás la conmemoración de la conquista de América para dar paso al análisis y a la valoración de la inmensa variedad de culturas". El gobierno de Javier Milei retomó el uso de "Día de la Raza" en sus comunicaciones oficiales, aunque no derogó formalmente el decreto que sigue vigente.

