12 de Octubre: el Gobierno conmemora a Colón, Axel Kicillof celebra la Diversidad y Villarruel la Hispanidad

Para el gobierno, la llegada de Colón a América fue "el inicio de un proceso de civilización, orden y progreso"

La celebración de la llegada de Cristóbal Colón a América mostró el contrapunto entre el Gobierno nacional, la vicepresidenta y el gobernador bonaerense. La Casa Rosada habló de "civilización y progreso", Victoria Villarruel reivindicó la Hispanidad y Axel Kicillof mantuvo el nombre que estableció CFK en 2010.

El gobierno nacional difundió este domingo un video en las redes de la Casa Rosada que presenta la llegada de Colón como "el inicio de un proceso de civilización, orden y progreso". El relato oficial describe que el navegante "encontró pueblos enfrentados y costumbres que incluían rituales sangrientos, señales de un mundo sumido en la barbarie" y afirma que "la civilización prevaleció sobre el salvajismo y el orden sobre el caos". La pieza audiovisual cierra con una reivindicación de "la civilización occidental" y la frase "sin raíces, no hay futuro".

Todo, mientras el virrey Scott Bessent ejecuta un rescate al Gobierno que Marcelo Falak califica en Letra P como una invasión de Donald Trump, quien el jueves modificó el próximo feriado federal en Estados Unidos: el 13 de octubre pasará a ser exclusivamente el Día de Cristóbal Colón, para dejar atrás el Día de los Pueblos Indígenas, establecido durante el gobierno del demócrata Joe Biden.

Este 12 de octubre, conmemoramos la llegada de Cristóbal Colón a América como símbolo de progreso y civilización para la humanidad. pic.twitter.com/tnAT2jMiS1 — Casa Rosada (@CasaRosada) October 12, 2025

La postura de Victoria Villarruel La vicepresidenta Victoria Villarruel eligió otra denominación para la fecha. En su cuenta de Twitter, publicó un mensaje en el que habla del "Día de la Hispanidad" y rinde "homenaje a nuestra raíz hispana, que nos une con millones de hombres y mujeres a lo largo de Iberoamérica". Villarruel destacó que "compartimos un idioma, una fe y una cultura que moldearon nuestra identidad" y valoró "esa unión que nos hermana y que fortalece nuestra identidad nacional".

En este día quiero rendir homenaje a nuestra raíz hispana, que nos une con millones de hombres y mujeres a lo largo de Iberoamérica.



Compartimos un idioma, una fe y una cultura que moldearon nuestra identidad y nos recuerdan que pertenecemos a una misma historia.



Compartimos un idioma, una fe y una cultura que moldearon nuestra identidad y nos recuerdan que pertenecemos a una misma historia.



La Hispanidad… pic.twitter.com/b7DAkiPmWW — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) October 12, 2025 El Día del Respeto a la Diversidad Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof marcó distancia de ambas posturas y ratificó que en la provincia se mantiene el nombre de "Día del Respeto a la Diversidad Cultural". "En la provincia de Buenos Aires no cambiamos de idea, vamos a seguir defendiendo la diversidad y el respeto por los derechos de todas las comunidades que forman parte de nuestra identidad", escribió en sus redes sociales, acompañado de una placa oficial con la denominación vigente desde 2010. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/1977344743039189347&partner=&hide_thread=false En la provincia de Buenos Aires no cambiamos de idea, vamos a seguir defendiendo la diversidad y el respeto por los derechos de todas las comunidades que forman parte de nuestra identidad. #DíaDeLaDiversidad pic.twitter.com/WZ69Z1lBvI — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 12, 2025 El cambio de nombre fue establecido por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner a través del Decreto 1584 de 2010, que modificó la histórica denominación de "Día de la Raza". La norma buscaba "dejar atrás la conmemoración de la conquista de América para dar paso al análisis y a la valoración de la inmensa variedad de culturas". El gobierno de Javier Milei retomó el uso de "Día de la Raza" en sus comunicaciones oficiales, aunque no derogó formalmente el decreto que sigue vigente.

