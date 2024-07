Los gobernadores de JxC están celosos: la foto de Guillermo Francos que rebalsó el vaso

Mientras esperaban una invitación formal al evento de la medianoche del 9 de julio, que hasta incluso llegaron a dudar que se hiciera , una fotografía fue la gota que rebalsó el vaso. Fue la instantánea que posteó el ministro coordinador en la Casa Rosada junto a gobernadores de Salta, Gustavo Saénz ; de Córdoba, Martín Llaryora ; de Catamarca, Raúl Jalil ; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo . Francos no estaba solo: lo acompañaban el ministro de Economía, Toto Caputo , y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei . Pocos gobernadores han estado en un mismo salón con El Jefe.

"Es el armado preferido de Francos. Se sienten más cómodos con ellos (en referencia a los gobernadores peronistas). No le da muchos votos en el Congreso, pero siempre prefiere estar cerca del PJ massista", le dijo a Letra P un mandatario provincial de la UCR. En las filas de sus pares del PRO el comentario era el mismo: el malestar se explica porque JxC ha militado a favor de la ley ómnibus, mientras el peronismo dialoguista fluctuó con un tibio acompañamiento o, en algún caso, directamente el silencio.

"Ya no nos sorprende (por la preferencia del Gobierno por el peronismo). Si bien Francos se siente más cómodo con el peronismo, en el electorado se solapan con Juntos por el Cambio", analizó un gobernador del PRO.

El nuevo contrato con Javier Milei

Mientras definen sus respectivas internas dentro del PRO y de la UCR, los gobernadores dialoguistas quieren definir el vínculo que tendrán con Milei después del Pacto de Mayo. Básicamente, los jefes territoriales demandan señales claras de la Casa Rosada que les indiquen si serán considerados aliados o deben prepararse para un enfrentamiento en 2025.

Como dio cuenta este portal, la cuestión no sólo es electoral: los gobernadores quieren que el flujo de las transferencias nacionales hacia sus arcas no se corte, que Milei no los ubique junto al kirchnerismo en el espectro ideológico y que se negocien los próximos proyectos de ley que el oficialismo mande al Congreso. De fondo, inician las conversaciones para encontrar la forma de convivir con La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones de medio término.