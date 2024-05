Pacto de Mayo blue: los gobernadores de JxC mantendrán la tregua con Javier Milei, pero con tres condiciones

Los mandatarios quieren que Milei tenga en claro que no tolerarán más recortes a sus fondos de forma sorpresiva; que el Gobierno cumpla con la promesa de volver a impulsar la obra pública; y que, de cara a 2025, ante la posibilidad de que en sus provincias se aplique el manual de buenas prácticas que elabora el presidente del PRO, Mauricio Macri , con La Libertad Avanza (LLA), quieren tener ellos la lapicera y que lo la ostente Karina Milei .

En el interior esperan que no se repita la situación de la Ciudad de Buenos Aires, donde Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , decidieron disputarle el poder a todo o nada al PRO en el distrito que lo vio nacer. El avance de LLA en territorio porteño, con el desembarco de El Jefe, fue un llamado de atención para los gobernadores porque les demostró que el oficialismo está dispuesto a desafiar el esquema de status quo distrital. "Con los recursos del Estado, eso es mucho más fácil", agregó otro mandatario del PRO.

Las primeras negociaciones entre los emisarios del PRO, por pedido de Macri y de LLA, avanzaron en la creación de un manual de buenas prácticas en el que confluyan tres escenarios. Uno en el que ambos partidos irán por separado para conseguir mayor cantidad de bancas, estrategia que se aplicaría en la provincia de Buenos Aires; otro con una lista de unidad que tenga a Formosa como caso testigo; y la restante, disputar una primaria en la que ambos partidos compitan por encabezar la nómina.

Con la secretaria general de la Presidencia devenida hoy en la armadora nacional de LLA, los gobernadores quieren ser ellos quién tengan la última palabra para definir la forma en que acordará la competencia en sus distritos.

Javier Milei y Patricia Bullrich Javier Milei y Patricia Bullrich, en la cena de la Fundación Libertad. "Genia", concedió el Presidente a la ministra.

Testeo a una promesa

La recuperación, progresiva de la obra pública es otro de los condicionantes que ponen los gobernadores. Antes de las charlas para intentar encauzar la ley ómnibus XS, el oficialismo se encargó de hacerle saber a los ministros de economía de cada provincia que la infraestructura con fondos del Estado volvería en algún momento. Lo mismo sucede con los fondos automáticos que dependen del reparto de la coparticipación federal.

"Con el Pacto Fiscal, los fondos que van a recibir las provincias van a subir. Pero todo depende de que el Gobierno no nos de más sorpresas en las negociaciones", afirmó un gobernador de JxC ante la consulta de este medio. Para los mandatarios provinciales no hay margen para más malas noticias de la Casa Rosada, como la del recorte del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) que puso en pie de guerra a las provincias.

"Todos estamos al límite de nuestras cuentas, por eso la rosca pasa a un segundo plano", consideró otro gobernador del PRO que ya ajustó sus cuentas provinciales y espera que la administración de Milei cumpla sus promesas. En JxC creen que el Presidente no tendrá margen para incumplirlas, salvo que vislumbre una relación "tensa" con cada uno de los mandatarios provinciales.

La discusión de los gobernadores por los fondos

La negociación por la ley ómnibus y el pacto fiscal, en especial la reversión de Ganancias, pusieron a prueba el liderazgo de los gobernadores del PRO y la UCR. Más aún con senadores que empezaron a negociar por su propia cuenta. Dar certezas en la Cámara alta se convirtió en prioridad para los mandatarios provinciales.

A la par de las tres condiciones de los gobernadores de JxC, el ministro del Interior, Guillermo Francos, sabe que el acompañamiento de los mandatarios tiene fecha de vencimiento. "Ya no se puede quejar de nada, se quedó sin excusas. Que no putee más, que gobiernen", analizó un gobernador del PRO. "En el corto plazo no vamos a cambiar nada. Pero en junio el escenario es otro", agregó un mandatario de la UCR.

"La licuación de los fondos por inflación y la caída de la recaudación afecta a todos los gobernadores. Cuando Milei tenga las herramientas que pidió la discusión va a ir por otro camino", vaticinó un mandatario provincial del PRO que empieza a llegar al límite de su capacidad de financiamiento.