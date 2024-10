Los escritorios del PJ: quiénes integran la Junta que puede (¿quiere?) sacar a Ricardo Quintela de la cancha

Cristina Fernández de Kirchner vs. Ricardo Quintela, la interna para dirimir el futuro del justicialismo que se definirá el 17 de noviembre.

El sector de Quintela, por su parte, decidió llevar todo en papel de forma personal a la sede del partido, ubicada en la calle Matheu. El sábado, poco antes de la medianoche, los apoderados del riojano y dirigentes presentaron los papeles manuscritos con la nómina de consejeros titulares y los avales para su lista “Federales, un grito de corazón”.

Arremetida de CFK y contraataque de Ricardo Quintela

Apenas unas horas más tarde aparecieron las primeras filtraciones y el cristinismo señaló presuntas irregularidades en la lista de Quintela: candidatos que aparecían sin números de DNI, falta de firmas o avales truchos. Los papeles están publicados en la web del partido. Los apoderados de la lista de Cristina, García, Anabel Fernández Sagasti y Gustavo Arrieta, presentaron una nota ante la Junta Electoral para pedirle que informe si la lista cumplía con los requisitos formales establecidos en el reglamento del partido. Como respuesta, la Junta le corrió traslado por el plazo de dos horas a los apoderados de Quintela y les pidió información sobre lo sucedido.

Frente a eso, el sector del riojano apuntó contra la Junta Electoral, a la que acusó de no haber mantenido ninguna reunión presencial y denunció que los papeles podían haber sido “manipulados” en el partido por el sector que responde a la expresidenta.

Además, Quintela explicó por qué llegó sobre la hora a anotar su lista. “El sábado 19, un error en el sistema desconocido e inesperado del servidor, no nos permitió completar la carga de la lista en forma digital ni tampoco generar el correspondiente comprobante. Por lo tanto, contrarreloj nuestros equipos tuvieron que improvisar la presentación de la lista en formato papel, llegando al filo del plazo establecido”, dice el escrito.

El cruce tuvo un nuevo capítulo el martes por la noche, cuando Cristina le pidió a la Junta que “a pesar de los numerosos incumplimientos al reglamento detectados” habilite la lista de Quintela para las elecciones.

Rechazamos la incitación a violar los reglamentos partidarios ordenado por @patriaprimerook a sus empleados de la Junta Electoral del @p_justicialista #FEDERALES exigimos el estricto cumplimiento de las normas que garanticen la transparencia y participación del Pueblo Peronista… — Jorge Yoma (@NegroYoma) October 23, 2024

Ese movimiento de la expresidenta tuvo una respuesta sorpresiva de parte de Jorge Yoma, apoderado del riojano. “Rechazamos la incitación a violar los reglamentos partidarios. Exigimos el estricto cumplimiento de las normas que garanticen la transparencia y participación del pueblo peronista”, escribió en las redes sociales.

Este viernes, sobre el filo del plazo para la oficialización de las listas, la Junta Electoral le dio el visto bueno a la lista de CFK, pero no a la de Quintela porque "le faltan 13.916 avales". No obstante, esto no implicó una inhabilitación para el gobernador riojano, ya que le otorgaron un plazo de 24 horas para “realizar la entrega de la documentación física faltante y la corrección de los registros digitales presentados”.

El gobernador de la Rioja reaccionó fuerte: denunció que “ privatizaron el partido” y amenazó con ir a la justicia. “Con dolor quiero decirles: privatizaron el partido, pero con convicción quiero gritarles: el peronismo es de los peronistas”, advirtió.

“La decisión que acaba de tomar la Junta Electoral del Partido Justicialista viene a reafirmar que eso que veníamos a cambiar está vivo, enquistado y sigue siendo la forma de hacer política de un conjunto de dirigentes que creen que se pueden llevar todo puesto con maniobras, argucias legales y chicanas reglamentarias”, insistió Quintela y anunció que este sábado se reunirá con los integrantes de su sector, con el objetivo de establecer cuáles serán los pasos a seguir por el espacio. Su apoderado, Jorge Yoma, advirtió que podrían hacer una denuncia penal en la justicia por “robo de avales”.