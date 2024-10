CFK vs. Ricardo Quintela: el massismo amaga con pegar un portazo en Unión por la Patria

El diputado también remarcó que el objetivo del espacio político no es disputar poder, sino ofrecer una alternativa sólida frente al gobierno de Milei. “Hoy no estamos para ver quién tiene más o menos poder. El Frente Renovador está acá para construir una alternativa seria frente a este gobierno de ajuste", definió el exministro de Transporte y condicionó la continuidad dentro de la coalición a que no se produzcan rupturas internas: "Seguiremos juntos en la medida que no rompan el bloque”.