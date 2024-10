CFK le pidió a la Junta Electoral que habilite la lista de Ricardo Quintela "pese a numerosos incumplimientos"

Live Blog Post

Bullrich, sobre una eventual candidatura en 2025: "Es una decisión del Presidente"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que está bien donde está, por lo que una eventual candidatura para las elecciones 2025 será "decisión del Presidente", no suya. "Soy ministra y todo está muy apresurado hablando de elecciones, prefiero seguir haciendo lo que estoy haciendo", descartó la funcionaria este martes en radio La Red.

"No es un problema de ganas o no, hay mucha gente capacitada para ese lugar y para el Ministerio de Seguridad, no digo que no, pero yo estoy en un lugar que puedo manejar bien, generar cambios estratégicos importantes y si uno puede andar bien en un área ¿para qué vas a cambiar?", cuestionó Bullrich.