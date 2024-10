Cómo juegan los intendentes del conurbano en la pelea CFK vs. Axel Kicillof

La ex presidenta logró el apoyo sin fisuras de siete mandamases. La lista está liderada por tres figuras camporistas que gobiernan distritos de peso: Mayra Mendoza (Quilmes), Julián Álvarez (Lanús) y Damián Selci (Hurlingham). La jefa comunal, principal espada territorial de Máximo Kirchner , fue la más activa en la defensa de la postulación de CFK y en el pedido al gobernador para que éste expresara su apoyo a la expresidenta. No lo logró.

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, viene acompañando a Kicillof desde hace tiempo y estuvo en primera fila en el acto en Berisso. No hay dudas donde se ubica. Con todo, su entorno se esfuerza por aclarar que no hay pelea posible entre Kicillof y su mentora Cristina. “Es con los dos”, afirman. Además, deslizan que, aunque aún no lo hizo, en las próximas horas podría haber un pronunciamiento del jefe comunal respecto de la interna del PJ.

Como sea, un apoyo a CFK en su pelea contra Quintela no indica, necesariamente, un apoyo a la ex presidenta en detrimento del gobernador.

Por fuera de lo que formalmente está considerado el conurbano, otros tres intendentes, todos de la denominada región capital ampliada, apoyan con fuerza a Kicillof: Mario Secco (Ensenada), Julio Alak (La Plata) y Fabián Cagliardi (Berisso).

Equilibristas

El grupo de equilibristas está conformado por tres intendentes. Mariano Cascallares (Almirante Brown) apoyó a CFK para la elección del PJ, pero estuvo presente en el acto por el Día de la Lealtad. Más: ese mismo día recorrió el distrito junto a Kicillof, una actividad a la que el gobernador le dedicó gran parte de su discurso.

En esa nómina está también el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, quien primero se mostró con Quintela y otros intendentes en una actividad en Berazategui, luego con su jefe político Julio Pereyra -quien se reunió con la expresidenta- y también participó del acto en Berisso.

El grupo lo cierra el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, quien fue el segundo en salir a plantear la necesidad de que CFK presida el PJ, después de Menéndez, pero también cumplió con el gobernador estando arriba del escenario de Berisso.

Prescindentes

El último grupo lo integran los jefes comunales que decidieron no participar de ninguna manera de la discusión: es el caso del jefe comunal de San Fernando, Juan Andreotti, quien forma parte de las filas de Sergio Massa y, como todo el Frente Renovador, decidió no inmiscuirse en la pelea del PJ; de Fernando Gray, de Esteban Echeverría, quien viene manifestando públicamente su descontento con la forma en que se está conduciendo al peronismo mientras arma un espacio político propio que se lanzaría en breve; Julio Zamora, quien está cerca de Gray y evita entrar en la interna y el jefe comunal de José C. Paz, Mario Ishii, quien no participó de ningún encuentro ni se manifestó públicamente. Sobre el hombre del poncho, algunas voces no tienen dudas: juega para Kicillof, dicen.