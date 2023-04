El expresidente Mauricio Macri apostó fuerte en Neuquén, en donde fue el primero en bajar la orden de que el PRO llegara a un acuerdo con el diputado emigrado del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Rolando Figueroa , para disputar la gobernación. Esa decisión generó que Juntos por el Cambio (JxC) no se conformara en esa provincia en su formato tradicional, ya que solamente una parte de la coalición competirá con el sello. A días de la elecciones, que se celebrarán el 16 de abril, el exmandatario fue este jueves a bancar a la lista amarilla que tiene mucho de apuesta personal.

"El principal limitante que tienen los poderes ejecutivos es la falta de recursos, pero la provincia de Neuquén tiene muchos. El problema es que esos recursos no están llegando a las escuelas porque hay más de 40 establecimientos cerrados que aún no comenzaron las clases; no están llegando a la seguridad porque Neuquén tiene la tercera tasa de homicidios del país; los hospitales están colapsados con gente haciendo cola desde la noche anterior para conseguir un turno; y la pobreza es del 38%, igual a la del conurbano bonaerense", dijo.