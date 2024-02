En diálogo con Radio con Vos, Barañao sostuvo que esa negativa se debe a que está abocado a proyectos que no quiere relegar y a que no coincide "ideológicamente" con el Gobierno. "Sería muy difícil agarrar en este contexto" de desfinanciamiento del sistema público de educación superior, ciencia y tecnología, signado, como viene informando Letra P, por despidos, suspensión de becas y un ahogo financiero que, en el caso de las universidades nacionales, supone el riesgo de una parálisis absoluta por la réplica de un presupuesto 2023 que no les alcanzaría ni para llegar a mitad de año. En ese sentido, advirtió: "Si esto va a durar cuatro años, el futuro es bastante oscuro".