Por su parte, el ahora ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ha sido reubicado como subsecretaría en un organigrama que no queda lo suficientemente claro. Podría decirse que ha tomado características del mundo cuántico: como regido por el Principio de Incertidumbre, se sabe que existe, pero no se sabe bien adónde y, si se ubica físicamente a algún estamento, no se puede saber en qué dirección se va a mover. Como aquel famoso Gato de Schrödinger cuya paradoja retrata las probabilidades cuánticas, el ex MINCYT existe y no existe a la vez, mientras no se abra la caja que lo contiene; solo que en este triste panorama, cuando se intenta mirar adentro se encuentra al gato muerto.

En el medio de todo esto, los trabajadores y las trabajadoras de la ciencia argentina tenemos que poner la cara también ante actores internacionales junto a los cuales trabajamos durante largas horas a distancia en la formulación de proyectos de cooperación para intentar explicar que hay tal o cual convocatoria binacional abierta, sí, pero que no tenemos idea de si la casilla de mail a la que hay que adjuntar los largos y complejos documentos va a tener alguien del otro lado que la abra, sin que ello implique garantía de que se les dé curso o no.

Mientras tanto, convocatorias ya evaluadas que implican actividades científico-tecnológicas con laboratorios de investigación y desarrollo extranjeras (que permiten propulsar a un nivel más alto y de mayor calidad nuestras investigaciones así como a las trayectorias de la gente a la que formamos), tuvieron anuncio de resultados en el último día hábil del gobierno anterior, pero con una letra chica: la aprobación no implica la ejecución, la cual queda a discreción del nuevo gobierno. Un mes después ya, las dudas de uno y otro lado del océano —con todo listo como para comenzar a trabajar— caen en un agujero negro que todo lo fagocita y que no emite respuestas.

El sistema científico argentino comienza a sufrir de modo rápido y concreto una política de desguace. La situación afecta ya a profesionales con sus becas otorgadas en años anteriores en curso, como también a quienes conducimos la investigación científico-tecnológica a lo largo y a lo ancho del país: con el presupuesto del año pasado, sin aumento alguno, a mitad de año dejarían de poder pagarse salarios y estipendios. En el medio, numerosos compromisos como por ejemplo interacciones público-privadas, servicios técnicos a la industria, diagnósticos de políticas públicas clave, y otros, quedan pendiendo de un hilo.

Por otro lado, la otra consecuencia más dañina: la fuga de cerebros. La pérdida de una mirada nacional y soberana de nuestro propio desarrollo científico, viendo cómo lo mejor de nuestras camadas profesionales más recientes, en cuya formación el país invirtió sin parar durante años y años, buscará en el extranjero instituciones que aseguren su desarrollo, las cuales por su parte no tendrán que pagarle absolutamente nada a nuestro Estado por nutrir sus planteles con la crema de nuestra ciencia.

* El autor es director del Laboratorio de Nanosistemas de Aplicación Biotecnológica de la UNAHUR-CIC, investigador independiente Conicet y Profesor Titular UNAHUR.