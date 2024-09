Ficha limpia: Gobierno y dialoguistas acordaron prohibir a candidatos con condena por corrupción

El oficialismo intentará tratar este proyecto en sesión la semana próxima, junto a otros temas de consenso, con el objetivo de convertirlo en ley antes de fin de año. El consenso incluyó a La Libertad Avanza -que no tuvo oradores-, el PRO, la Coalición Cívica, la UCR y Encuentro Federal, aunque en estas dos últimas bancadas hubo dictámenes de minoría. La suma de fuerzas debería ser suficiente para imponer en el recinto, aunque en el Senado el destino dependerá de los partidos provinciales.

"Esta ley reglamentará el artículo 36 de la Constitución y se lo debemos a un movimiento de ciudadanos, que dijo 'No queremos más corruptos y que el Congreso no sea un lugar para evadir responsabilidades'", sostuvo Lospennato, quien milita el proyecto desde 2017 a través de la ONG Movimiento Ciudadano.

Ficha limpia del Gobierno

El proyecto ficha limpia fue uno de los pedidos del PRO para la agenda del segundo semestre y uno de los pocos que avanzó en comisiones. Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, aprovechó la ocasión para pedir que no se apruebe el pliego del juez federal Ariel Lijo para ir a la Corte Suprema. Si prospera esta ley, se podrá inferir en las próximas candidaturas.

"Hay que ver qué pasa cuando los jueces especulan. Si queremos ficha limpia, no designemos jueces corruptos, porque es un contrasentido", planteó Oliveto, quien de todos modos firmó una disidencia para que ficha limpia se aplique con una condena, como planteó un dictamen en 2017.

En el recinto podría haber más modificaciones porque hubo radicales que no se fueron conformes: Fernando Carbajal presentó un dictamen de minoría, en el que pide que la proscripción se aplique con la sentencia en primera instancia y se amplíe a cualquier delito con tres años de condena, con la obligación de que el caso sea resuelto en tres años.

"No puede ser que ser narcotraficante o ser pedófilo sea menos grave y puedan ser candidatos", se indignó el formoseño. Danya Tavela solicitó que la ficha limpia también se exija a los funcionarios públicos. "Hay más de 1500 cargos del Poder Ejecutivo nacional y manejan presupuestos mayores al del Congreso", planteó la diputada.

Patricia Vázquez, del PRO, pidió incluir a los delitos contra la integridad sexual y violencia de género. "Estamos hablando de idoneidad moral. No podemos decir cuál delito si y cual no".

En EF hubo un dictamen de minoría presentado por Juan Brügge y Margarita Stolbizer, que ratifica el doble conforme pero con otra redacción.

El proyecto de Lospennato

Unión por la Patria replicó su dictamen de 2019, que restringe la proscripción para competir a las condenas con sentencia firme a otros delitos además de corrupción, como los tributarios o aduaneros, como el lavado de activos o tenencia de cuentas offshore. Esa vez, el entonces Frente de Todos tuvo dictamen de mayoría retaceó el cuórum para tratarlo en el recinto.

"No sé en qué país vive Lospennato: yo veo gente manifestándose por jubilados o universidades. Pero no por ficha limpia", chicaneó Mónica Litza, de Unión por la Patria. "La ficha limpia ya existe cuando hay cosa juzgada, con sentencia firme. Si pasa mucho tiempo para alcanzarla, debemos poner la mirada en el poder judicial. No tenemos derechos para decir cuando termina un proceso penal", protestó la diputada peronista.

Martín Soria, de UP, fue más duro. "Esto es para tiktok. No va a solucionar nada y será declarado antiinconstitucional, porque vulnera las garantías constitucionales del Estado de Derecho, como el principio de inocencia. Es una idea loca pensar que un juez puede frenar al ciudadano. "Es una idea loca creer que un juez puede frenar una candidatura. Sólo podrán presentarse los amigos de (el fallecido exjuez Claudio) Bonadío".

Eduardo Valdés recordó que Mauricio Macri fue condenado en segunda instancia antes de ser candidato presidencial. "La gente no tuvo importancia y no le importó la doble condena. No hay ficha limpia con justicia sucia", rememoró. En el PRO ignoraron el antecedente. "Ustedes tienen que avergonzarse de haber implementado la ficha sucia", acusó Sabrina Ajmechet.

La diputada Agustín Propato, de UP, propuso aplicar la "ficha psíquica" y puso como ejemplo el retiro de la candidatura de Joe Biden en Estados Unidos. "Creo que llegamos tarde y todos saben por qué", dijo la peronista, en clara alusión a Javier Milei.