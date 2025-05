Libragate: una jugada de Martín Menem frustró la sesión para interpelar a Toto Caputo y Mariano Cúneo Libarona

La investigación del caso $LIBRA sigue en stand by en el Congreso, donde este miércoles no se realizará la interpelación a los ministros Toto Caputo (Economía) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia). El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, consideró necesaria citar una nueva sesión y la oposición prefirió no correr riesgos por temor a quedarse sin cuórum.