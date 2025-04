Libragate: por la muerte del papa Francisco, Unión por la Patria quiere postergar las interpelaciones

El titular de Diputados no puede tomar decisiones unilaterales sobre las actividades, que incluyen además un cronograma intenso de reuniones de comisiones. El miércoles, a las 10, deberá constituirse la comisión investigadora del caso $Libra. A las 12, está citado un plenario para dictaminar la emergencia en discapacidad y a las 17.30 el oficialismo quiere despachar la baja de la edad de imputabilidad.

En la oposición hay posturas contrapuestas. Como explicó Letra P , existe una alianza transitoria que posibilitó activar la agenda $Libra, que integran los bloques UP, Encuentro Federal, Democracia Para Siempre (UCR crítica), la Coalición Cívica y la izquierda. UP es la fuerza más decidida a aplazar la interpelación y sustituirla por una sesión de homenaje, aunque tampoco hay entusiasmo de todos sus miembros: el pedido de sesión lo firmaron junto a Valdés referentes del grupo rebelde con la conducción, liderado por Victoria Tolosa Paz .

Este lunes, esas fuerzas tenían previsto consensuar un protocolo para las interpelaciones. Están confirmadas las presencias del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. No quieren asistir el titular de la cartera económica, Toto Caputo; y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. Sin embargo, UP y algunos miembros de EF coinciden en que no sería adecuado hacer este martes el careo con los funcionarios.