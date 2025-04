Libragate: la oposición restringe la palabra del oficialismo en la interpelación a Guillermo Francos y Cúneo

El esquema fue armado por referentes de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia Para Siempre (UCR critica), la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda, con la expectativa de ser impuesto en la sesión. "Tenemos los 129 votos para aprobarlo, si es que el oficialismo no lo acepta. El reglamento contempla a interpelador e interpelado. No es el tratamiento de un dictamen para que hablen todos", explicó a Letra P el diputado de uno de los bloques convocantes.

El oficialismo ya hizo un coacheo de los ministros para su defensa. La línea argumental no varía: el Presidente, dirán, no participó de ninguna estafa y el Estado no perdió plata. "No hay víctimas", se escuchará decir a los funcionarios.