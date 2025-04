Guillermo Francos eludió el caso $LIBRA y negó una devaluación

Guillermo Francos brindó el informe de gestión en la Cámara de Diputados y no pasó sobresaltos, favorecido por su estilo monocorde, que sólo rompió para enfrentarse a Unión por la Patria . Como había anticipado Letra P , el jefe de Gabinete no respondió sobre el caso $LIBRA, a la espera de la interpelación a la que será sometido el martes.

"Tanto el Presidente como el ministro de Economía no hablaron de una devaluación, sino de un sistema de bandas", afirmó el jefe de Gabinete. “¿Cuáles son las medidas que el Gobierno está pensando para hacer frente a la devaluación del lunes?”, preguntó, de todos modos, el socialista Esteban Paulón. El ministro coordinador respondió tajante: “Ninguna, porque entiende que mientras el dólar se mueva entre las bandas no hay que tomar ninguna medida. No estamos esperando ninguna devaluación del peso”.