Ley ómnibus XS: el Gobierno tiene los votos para su aprobación, pero teme perder la reforma del Estado

Decidido a no repetir la historia del verano, Martín Menem chequeó los números y está seguro de tener los votos necesarios para mandar al Senado el dictamen completo. La aprobación en general no es un problema para el oficialismo: superaría los 140 votos. El temor es la particular, cuando se define el destino de cada artículo. En febrero, Javier Milei no aceptó que en esa instancia la oposición reescriba el proyecto y ordenó suspender la sesión.