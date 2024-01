Ley ómnibus: el Gobierno presiona a los gobernadores y amenaza con recortar partidas

A horas del inicio de un nuevo debate de la ley ómnibus en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, el Gobierno salió a presionar a los gobernadores para que la iniciativa logre dictamen este martes. "En caso de que no se apruebe la ley, el déficit cero no se negocia, en ese sentido, vamos a revisar cada una de las partidas que se destinan a las provincias, sin ningún tipo de contemplación", advirtió el vocero presidencial, Manuel Adorni .

"El déficit cero no se negocia y dentro de esa no negociación vamos a revisar sin contemplación cada una de las partidas que el Gobierno transfiere o aporta a las provincias", advirtió el funcionario ante una consulta de la prensa acerca de cuál sería la reacción del Ejecutivo ante un fracaso legislativo de la normativa.

Conferencia de prensa | 23.01.24

“La ley es hacer más vulnerable esta transición hacia una Argentina más normal, en crecimiento, que mejore salarios y el nivel de empleo, en caso de que eso no ocurra, el déficit cero no se negocia y dentro de esa no negociación vamos a revisar cada una de las partidas que el gobierno nacional aporta a las provincias”, remarcó Adorni en su habitual conferencia de prensa.