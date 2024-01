Rolandi prometió que durante el fin de semana enviará los escritos con los compromisos asumidos. En la oposición le desconfían, sobre todo porque asiste a las reuniones con Martín Fariña, un asesor de Federico Sturzenegger, el redactor de la ley ómnibus. Si no se alcanza un consenso, la oposición podrá comenzar con el pie izquierdo la votación en particular, que es la que definirá el contenido de la ley. De todos modos, en la UCR tienen confianza, pese a las bravuconadas de Milei. "El proceso no fue malo: modificaron más de 140 artículos con nuestros pedidos y siguen tomando propuestas. No hay acuerdo en algunos temas, pero en la mayoría sí", destacan.