"Corre riesgo la ley". Esa frase se repitió una y otra vez entre los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) en las últimas 48 horas por las sorpresas que se encontraron durante la negociación con el presidente Javier Milei por la ley ómnibus. Ninguno de los seis cambios que habían acordaron en la previa del plenario de comisiones en la Cámara de Diputados, se encontraron en el dictamen final, firmado de madrugada y redactado después. Eso no sólo encendió las alarmas, sino que generó bronca al punto tal de que los mandatarios provinciales están a un paso de correr su apoyo a la normativa para la votación en general, ya no sólo para artículos puntuales como la suba de retenciones. Para completar el cocktail, las amenazas del ministro de Economía, Toto Caputo, de menos recursos para los distritos de no acompañar al Gobierno en el recinto, fueron como echar nafta al fuego.