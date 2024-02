Para el abogado, se trata de una disposición que “apunta a que la gente se quede en sus casas, que no proteste, que no defienda sus derechos”. “Esta situación la generó Bullrich con su protocolo antiprotesta, que fiscales de la Ciudad están administrando y aplicando desde el minuto cero y a rajatabla. Esto se pone feo. En poco tiempo, si no reaccionamos, vamos a estar como en la dictadura: no se va a saber qué se puede hacer y qué no ante la amenaza de palo, cárcel y causas”, denunció Combi.