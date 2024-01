Ley ómnibus: la sesión durará más de 30 horas y Menem evalúa pedir un cuarto intermedio

Para la votación en particular, los bloques dialoguistas (UCR y HCF) arman un guion con la expectativa de que a Menem no se le vaya la sesión de las manos. Confían en que no ocurrirá porque el proyecto quedará con 386 artículos y no serán tantos temas que se debatirán en detalle.

Un dilema que se mantiene es si el debate es por capítulo o por artículo. Los aliados quieren agilizarlo, mientras que en Unión por la Patria -que tiene 99 votos- están interesados en escuchar la nueva versión del texto. Evalúan pedir al inicio de la sesión que el proyecto vuelva a comisión.

Esa votación, de existir, será un presagio de la votación en general, pero no dirá nada de cómo quedará cada artículo o si alguno se eliminará. Al cierre de esta nota, seguía caído el que habilita la privatización de 39 empresas, el capítulo ambiental y la autorización a endeudarse en dólares o renegociar deuda existente en esa moneda sin pedir autorización del Congreso. La negociación podrá seguir durante el miércoles. Hay tiempo de sobra.