Ley ómnibus: La Libertad Avanza frena avanzada de UP y consolida una mayoría

El rionegrino anticipó que en el debate en particular se debatirá "artículo por artículo" y consideró que anticipar los fragmentos del dictamen que serán eliminados no tiene ninguna irregularidad. Cristian Ritondo, del PRO, fue más escueto para responderle a UP. "Cuantas cosas critican que han hecho ustedes", se lamentó.

Martínez aclaró que pidió tener las modificaciones por escrito antes que fueron leídas. En LLA no sólo celebraron la votación favorable sino también las tres ausencias de UP, porque si se mantienen cuando se realice la votación en particular, podrían ser funcionales a sostener artículos que no son avalados por la totalidad de la oposición.