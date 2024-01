#LeyÓmnibus CONGRESO



Martínez aseguró que "arriba de la pantalla hay una persona que le profirió un insulto directo a la diputada Bregman" y "hasta que no se retire, no podemos seguir"



Menem afirmó: "Yo no lo escuché. Si lo escucho, me voy a encargar de retirarlo"