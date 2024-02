Ley ómnibus: gobernadores y jefes de bloque se reunieron antes de la sesión

Los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC), del peronismo no kirchnerista y de Unión por la Patria (UP) se reunieron vía Zoom con los jefes de los bloques para analizar los pasos a seguir en la negociación por la ley ómnibus de cara a su tratamiento en particular en la Cámara de Diputados en momentos en los que el presidente Javier Milei bajó la orden de cortar todas las negociaciones.