Rovira empezó a hacer cuentas finas. El jueves de la semana pasada Unión por la Patria fracasó en su intento de tratar el decretazo en el Senado porque Villlarruel no convocó a sesión, pero si se abría el recinto no tenía garantizado el apoyo de la dupla misionera, que componen Sonia Rojas Ducut y Carlos Arce .

Otro peso en el Congreso lo tiene el flamante gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. El viernes su diputado José Garrido votó a favor en general de la ley ómnibus, luego de lograr que se borrara el capítulo de pesca. Advirtió que no acompañará el articulado si no se contemplan varios temas, como la eliminación de Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT) de la lista de empresas a privatizar. No parece fácil que eso suceda. Por esa razón no avaló el proyecto Sergio Acevedo, quien oficia de aliado de Vidal.

Garrido se reunió el viernes con el senador José Carambia y la senadora Natalia Gadano para unificar estrategia. Acordaron reclamar modificaciones a los capítulos de hidrocarburos y de minería.

El otro partido provincial con peso en las dos cámaras que colaboró con la aprobación del proyecto fue Juntos Somos Río Negro. El diputado Agustín Domingo, antes de votar a favor, anunció que buscará eliminar del régimen la reducción de impuestos locales que se garantiza.

En el Senado el gobernador Alberto Weretilneck tiene el voto de Mónica Silva. Este lunes el mandatario salió al cruce del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien definió a los gobernadores como “animalitos de gastar”.

Los números en el Senado

Si se replica el respaldo de los partidos provinciales, Villarruel podría alcanzar los 37 votos necesarios para el cuórum, sin tocar la puerta de los dos ex miembros de los bloques peronistas que suelen hacer valer sus votos: Edgardo Kueider y Carlos Espínola, quienes comparten la bancada Unidad Federal con Alejandra Vigo, la esposa del exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti.

Para hacer esas cuentas, la vicepresidenta necesitaría mantener la unidad de los 13 votos que tiene la UCR, sumar a los seis del PRO, a las chubutenses Andrea García y Edith Terenzi (cercanas al gobernador Ignacio Torres) y a figuras sueltas que estuvieron en JxC como el salteño Juan Carlos Romero y la tucumana Beatriz Ávila.

Con este lote y los siete de la LLA alcanzarían 30 votos. Los seis de partidos provinciales y Vigo serían suficientes para el cuórum. La cordobesa se mostró como aliada en el primer mes de Milei, aunque la rebelión de su gobernador, Martín Llaryora, podría obligarla a revisar esa postura. Kueider y Espínola servirían para paliar alguna baja.

En la votación en particular, La Libertad Avanza en el Senado apuesta a ausencias funcionales de UP, como la que tuvo en diciembre de los tres representantes de Santiago del Estero que no viajaron a votar autoridades. El viernes pasado, el gobernador, Gerardo Zamora, obligó a dejar su banca vacía al diputado José Gómez. Tal vez en el Senado tenga gestos parecidos.