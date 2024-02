Ley ómnibus: Santa Fe y Córdoba resbalan en la negociación por los biocombustibles

Las provincias de la Región Centro, Santa Fe y Córdoba , mayores productoras de biodiesel y bioetanol, hacen los últimos intentos por introducir nuevos cambios en el capítulo de biocombustibles antes de la votación en particular de la ley Bases del presidente Javier Milei , pero chocan con la falta de interlocución y de predisposición del gobierno. Hasta ahora no pudieron doblarle el brazo al oficialismo y naufragan en la posibilidad de mejorar el segundo borrador que tuvo la aprobación en general.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCasfer_bio%2Fstatus%2F1753385053759902015&partner=&hide_thread=false #URGENTE #SantaFe logró lo imposible al presentar, junto con otras 5 provincias productoras, un proyecto de modificación de la actual ley de #biocombustibles, SUPERADOR al de Nación y que incluía a TODOS, y el gobierno nacional rompió lo posible al hacerlo fracasar. — Cámara Santafesina de Energías Renovables (@Casfer_bio) February 2, 2024

Desde hace más de una semana no hay avances al respecto y, a horas del debate en particular, es una incógnita cómo votarían el tema los diputados de provincias que no tienen intereses en el bio. En cambio, legisladores implicados votarían en contra pero puede que no alcance si no tienen apoyos extras. “Es muy difícil si no hay interlocutores. Hay mucho ninguneo. Al ministro del Interior (Guillermo) Francos, que intermediaba con buenas intenciones, lo desacredita el presidente por Twitter”, explicó un cordobés.