Solicitamos #urgente una reunión de presidentes de bloque para saber de qué manera quieren tratar la "Ley Ómnibus" en @DiputadosAR.



No conocemos a qué comisiones se girará; cómo se integrarán las mismas; y con qué posible cronograma.



Más diálogo, menos off the record. pic.twitter.com/qL7Vm6mU10