La oposición de la Cámara de Diputados no tuvo consenso para derogar en su totalidad la ley de alquileres y la sesión convocada para este miércoles podría caerse, porque el diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, ganador de las primarias presidenciales, anunció que no asistirá si no le informan que la norma será eliminada por completo.