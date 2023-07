Ley de alquileres: el oficialismo bloqueó un intento de JxC para derogarla y se debate el 23 de agosto

El interbloque de diputados de Juntos por el Cambio intentó sin éxito tratar este miércoles en el recinto la derogación de la ley de alquileres, pero sus referentes no se rindieron y, con la mayoría de las bancadas opositoras, convocaron a una sesión el 23 de agosto para debatir la norma sancionada en 2020 y elaborada con respaldo de todas las fuerzas políticas.

JxC había iniciado el debate por la ley de alquileres al comienzo de la sesión, con un pedido del diputado del PRO, Hernán Lombardi , para tratar un proyecto suyo que propone derogarla. No fue la propuesta de su interbloque el año pasado, cuando tras meses de debates en comisiones presentó un dictamen para flexibilizar las condiciones contractuales (volver a contratos de dos años, con precios libres actualizables cada 6 o 12 meses), por considerar que sólo así podía sumarse oferta y reducirse los precios.

El oficialismo suscribió uno propio para mantener los parámetros de la regulación actual (tres años de plazo y actualización con fórmula que combina suba de precios y salarios), y agregar incentivos fiscales para construir viviendas que se alquilen. Pero ambos dictámenes mantuvieron los otros beneficios que tiene la ley para los inquilinos y defendidos por las asociaciones que los agrupan, como la ampliación de las garantías y la actualización del valor de los depósitos al momento de la devolución. Los partidos provinciales oscilaron entre una y otra propuesta y así nunca hubo consenso para llevar la discusión al recinto, porque no estaba claro quién podía ganar.

El Frente de Todos intentó tratar los dictámenes en diciembre, pero no fue posible, entre otras cosas porque en JxC volvió a predominar la idea de derogar la ley, que Lombardi materializó en el proyecto que este miércoles pidió tratar. "A tres años de vigencia, hay valores que subieron hasta 600%. Los inquilinos están absolutamente sufrientes porque se retiró la oferta. Entendamos que no hay oferta. Es una ley que no funcionó. Es una catástrofe", fue su diagnóstico.

El legislador contó que “el aumento intermensual es del 19% en los alquileres" y que, por lo tanto, lo mejor es buscar una rápida solución. "Este Gobierno fracasó. No van a poder corregir grandes cosas en los meses que le quedan, lo que podríamos hacer es no agregar sufrimiento al sufrimiento y angustia a la angustia”.

Le respondió el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez. "No vamos a dejar que los inquilinos vayan a una negociación asimétrica. Ese 19% mensual no responde a ningún índice. ¡Estas representando a los que firman contratos en negro!", lo acusó.

Lombardi pidió un apartamiento del reglamento para tratar su proyecto, un trámite que necesita tres cuartos del recinto y sabía que no sería posible sin respaldo del oficialismo, aunque el resto de las bancadas tampoco le siguió el juego.

"Queremos hacer cambios, como regular el precio inicial o contemplar a los trabajadores no registrados. Pero no dejarle los manos libres del mercado inmobiliario cómo en la dictadura", se diferenció Miriam Bregman, del Frente de Izquierda. Graciela Camaño (Interbloque Federal) y Luis Di Giácomo (Juntos Somos Río Negro) anunciaron que se abstendrían para no aportar a la grieta. "Es una burda maniobra electoral, propia de estos tiempos, promovida por alguien ubicado en los extremos", se molestó el rionegrino.

El pedido de Negri

La votación para tratar el proyecto de Lombardi obtuvo 102 afirmativos, 113 negativos y nueve abstenciones, lejos de los tres cuartos necesarios. Pero el debate siguió, porque a través de una relectura del artículo 35 reglamento interno, Mario Negri, jefe del bloque de la UCR, propuso votar una moción para convocar a una sesión el 23 de agosto a las 12 horas con la ley de alquileres como tema único.

"A todos nos pasa cuando caminamos por nuestros lugares: nos preguntan qué vamos a hacer con esta ley", justificó su propuesta. El oficialismo no aceptó la votación, porque entendió que el reglamento no habilita a votar en el recinto la convocatoria a una sesión, un trámite que es mucho más simple: alcanza con que un grupo de diez diputados presente una nota por mesa de entradas y la presidenta de la Cámara tiene que abrir el recinto.

Pero el plan de JxC era que se votara frente a las cámaras para exponer al oficialismo, que presionó para no caer en la trampa. Martínez releyó el artículo en cuestión y concluyó en que el pleno del recinto no puede convocar a sesiones. "Cuando era asesor, y veía la sesiones desde el bajo recinto, escuché a Elisa Carrió decir que no había que abusar del reglamento, porque nadie sabe cuánto tiempo será oficialismo", citó el titular de la bancada del FdT.

Negri insistió con ejemplos de sesiones de los 80' y los 90' y encontró respaldo en Camaño. "Los antecedentes interpretativos son parte del reglamento", lo defendió. Entonces intervino Paula Penacca, del Frente de Todos. "¡Si la oposición quiere hacer una sesión que junte las diez firmas!. ¡Pero que se pongan de acuerdo! ¿Quieren su dictamen o el proyecto de Lombardi?", lanzó.

Silvia Lospennato, del PRO, saldó el debate con una propuesta: hacer el pedido de sesión como las firmas pero agregar las de los jefes de bancada. Avisó que pasará el escrito hasta las 18 horas y si no obtenía respuesta Negri podría volver a pedir una votación.

El diputado cordobés reapareció a las 20 horas en el recinto para contar que había realizado el pedido formal para sesionar, sin el respaldo del oficialismo. "Queremos hacerle extensivo al Frente de Todos si quieren firmar la nota, así todos los argentinos saben que el 23 a las 12 estamos acá en el recinto resolviéndole uno de los problemas más importantes", chicaneó. La citación tiene incluidos "los proyectos y dictámenes" que existen sobre la ley de alquileres. El oficialismo también podrá defender su propuesta.